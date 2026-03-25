Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), lançou o Disk Plantio, um canal que permite à população solicitar o plantio de mudas em frente aos imóveis. A ação integra o programa de arborização urbana, que já contabiliza mais de 70 mil mudas plantadas entre janeiro de 2021 e março de 2026, aproximando moradores do verde e melhorando a qualidade de vida na cidade.
Objetivos do Disk Plantio
Segundo o secretário da Semmas, Fransuá Matos, o projeto visa envolver diretamente a população na arborização urbana, garantindo benefícios ambientais, como melhora da sensação térmica e conforto nas ruas. “Mesmo Manaus sendo a capital brasileira com maior área protegida e floresta em pé, investimos na arborização urbana com o Disk Plantio”, afirmou.
O projeto segue diretrizes do Plano Nacional de Arborização Urbana (PlaNAU), que adota a regra 3-30-300:
- Cada cidadão deve ver pelo menos três árvores da sua casa
- Garantir 30% de cobertura vegetal no bairro
- Estar a 300 metros de um espaço verde
Como solicitar
O Disk Plantio coloca o morador como protagonista da arborização do próprio bairro. As solicitações podem ser feitas:
- WhatsApp: (92) 98842-5770 – após o contato, o usuário recebe um link com formulário.
- Presencialmente: na sede da Semmas, rua Rubídio, nº 288, bairro Vila da Prata, zona Oeste, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.
- Por e-mail: [email protected], com requerimento preenchido, documento oficial (RG ou CNH), CPF e fotos do local.
Após análise técnica do local, que considera largura da calçada, fiação e tubulações, a Semmas confirma a viabilidade. Em até 10 dias, o morador escolhe a espécie da lista técnica, e o plantio é realizado em conjunto com a secretaria. Todas as mudas são georreferenciadas para acompanhamento da prefeitura.
Vínculo com o bairro e benefícios
A diretora de Arborização e Sustentabilidade da Semmas, Eríany Souza, explica: “O projeto não é apenas plantar árvores, mas fortalecer o vínculo do morador com sua rua mais verde. As calçadas ganham sombra e conforto térmico, combatendo as ilhas de calor nos bairros.”
O proprietário do imóvel assume a manutenção básica da árvore, como regar e cuidar diariamente, assinando um termo de compromisso com a Semmas.
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