Assassinato

Família pagou R$ 3,5 mil de resgate, mas vítima foi assassinada pelo criminoso.

Uma motorista de aplicativo identificada como Silvana Nunes de Almeida de Souza, de 39 anos, foi sequestrada e assassinada na quarta-feira (25), no município de Fraiburgo, na Serra de Santa Catarina. A vítima foi encontrada morta com ferimentos em uma área de mata, após ter sido feita refém durante uma corrida.

De acordo com as investigações, Silvana aceitou uma corrida em Videira com destino a Fraiburgo, quando foi abordada pelo criminoso. Durante o sequestro, o suspeito entrou em contato com a família da vítima e exigiu pagamento para libertá-la. Os familiares chegaram a transferir R$ 3,5 mil — sendo R$ 2 mil enviados pelo marido e R$ 1,5 mil que já estavam na conta da própria vítima.

Mesmo após o pagamento, a mulher foi morta. A Polícia Civil foi acionada e iniciou as buscas, conseguindo localizar e prender o suspeito no início da noite do mesmo dia, no município de Joaçaba, no Oeste catarinense.

Em depoimento, o homem confessou o crime e indicou o local onde havia escondido o corpo. Segundo a polícia, o valor do resgate foi transferido para uma conta bancária registrada em São Leopoldo (RS). As investigações apontam que o suspeito possuía dívidas com o irmão do titular da conta.

O homem foi preso em flagrante pelos crimes de extorsão qualificada e ocultação de cadáver. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames periciais, enquanto o veículo utilizado por ela foi localizado e também passará por perícia.

*Com informações do G1

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