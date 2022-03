Motorista de aplicativo é morto a tiros em oficina mecânica de Manaus

Manaus (AM) – O motorista de aplicativo Leonardo Castro Freitas, de 48 anos, foi morto com vários tiros, dentro de uma oficina mecânica, na rua Jonathas Pedrosa, bairro Praça 14 de Janeiro, zona Sul de Manaus. O caso ocorreu no início da tarde desta sexta-feira (11).

De acordo com informações de moradores, o assassino chegou ao local em um carro de modelo e cor não identificado. Ele sabia quem era a vítima e chegou no local somente para executá-lo. Logo em seguida, fugiu da cena do crime, o que promoveu temor aos funcionários do lugar.

Leonardo era cliente conhecido da oficina e estava na localidade para trocar o estofamento do carro, quando foi morto com tiros na cabeça.

A Polícia Militar, esteve no local para fez o isolamento da área. A equipe do Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo.

A Delegacia Especializada em Homicídio Sequestros vai investigar o caso para chegar até o autor do crime.

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Dona de bar é baleada acidentalmente e jovem é morto enquanto fugia em Manaus

Funcionária sofre tentativa de estupro e autor é espancado até a morte

Homem é executado dentro de casa na zona Norte de Manaus