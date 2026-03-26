Polícia

Um homem identificado como Jadson Pereira da Silva foi preso na manhã desta quinta-feira (26), em Manaus, por suspeita de envolvimento na morte de David Renan Cavalcante da Silva, de 29 anos. A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

O crime ocorreu na noite do dia 8 de junho de 2025. Na ocasião, a vítima foi sequestrada junto com um amigo em um residencial no bairro São José Operário, na zona Leste da capital. Horas depois, David foi encontrado morto na travessa da Bênção, na comunidade João Paulo, bairro Nova Cidade, zona Norte. O amigo também foi baleado, mas conseguiu sobreviver após ser socorrido.

Segundo as investigações, as vítimas foram abordadas por pelo menos três homens armados, que as colocaram dentro de um carro modelo Argo, de cor preta. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do sequestro. Além disso, um vídeo que circulou nas redes sociais mostra David sendo filmado antes da execução, relatando o suposto motivo do crime.

De acordo com o delegado adjunto da DEHS, Adanor Porto, as vítimas foram encontradas amarradas e com sinais de tortura. A partir das provas reunidas, a polícia solicitou à Justiça a prisão temporária de Jadson.

Ainda conforme a polícia, o suspeito teria dado apoio logístico à ação criminosa, sendo responsável por alugar o veículo utilizado no sequestro e possivelmente conduzi-lo no momento do crime. Ele foi localizado e preso no bairro Novo Aleixo, na zona Norte de Manaus, enquanto saía para o trabalho.

As investigações seguem em andamento para identificar e prender outros envolvidos no caso. Jadson Pereira da Silva responderá pelo crime de homicídio e permanece à disposição da Justiça.

Leia mais:

Homem é preso por estupro contra três crianças em Manaus