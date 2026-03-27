O deputado federal Amom Mandel se filiou ao Republicanos após deixar o Cidadania. Segundo ele, a mudança ocorreu com articulação nacional e garante autonomia para sua atuação política.
De acordo com o parlamentar, a negociação foi conduzida diretamente com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) e a direção nacional da sigla conduzida pelo deputado federal Marcos Pereira (Republicanos-SP).
Articulação nacional e filiação
Por meio da assessoria, Mandel informou que a articulação ocorreu em nível nacional. Além disso, ele destacou que não houve tratativas com o presidente do Republicanos no Amazonas, o deputado federal Silas Câmara.
Negociação com outro partido
A assessoria também informou que o deputado chegou a negociar filiação ao Podemos. Segundo a equipe, as conversas estavam avançadas.
No entanto, a desistência do governador Wilson Lima de disputar uma vaga no Senado alterou o cenário político e inviabilizou a ida de Mandel para a sigla.
Autonomia e atuação política
Por outro lado, o Republicanos garantiu liberdade para que o deputado conduza sua atuação ao longo da pré-campanha.
Ao ser questionada sobre eventual apoio ao governo do estado, a assessoria informou que o parlamentar seguirá independente.
“O deputado Amom segue um caminho de independência”, destacou.