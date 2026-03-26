Polícia Civil

Dupla é suspeita de criar empresas fictícias para obter benefício no transporte público.

Dois homens foram presos nesta quinta-feira (26), em Manaus, suspeitos de participação em um esquema de fraude no sistema de transporte público. A ação faz parte da terceira fase da Operação Meia Verdade, deflagrada pela Polícia Civil do Amazonas, por meio do Núcleo de Repressão a Roubos no Transporte Coletivo e Rotas do Polo Industrial de Manaus (Nurrc).

Segundo as investigações, a dupla estaria envolvida na criação de empresas fictícias e no cadastro de informações falsas para emissão irregular de cartões de meia-passagem.

De acordo com o delegado Charles Araújo, nas duas primeiras fases da operação já haviam sido cumpridos 11 mandados judiciais, sendo seis de prisão e cinco de busca e apreensão. Além disso, 10 pessoas foram indiciadas por uso indevido do benefício.

Ainda conforme a polícia, uma segunda empresa fantasma foi identificada durante o avanço das investigações, o que levou à localização dos dois suspeitos presos nesta etapa. Após diligências, os agentes conseguiram identificar os endereços e efetuar as prisões.

O gerente de bilhetagem do Sinetram, Fábio Byron, explicou que um dos principais indícios de fraude é a discrepância entre o número de alunos cadastrados e a quantidade real de vagas oferecidas pelas instituições.

As informações relacionadas ao esquema serão encaminhadas às autoridades para identificação dos envolvidos e responsabilização dos supostos beneficiários.

Os dois homens vão responder pelos crimes de associação criminosa, estelionato e inserção de dados falsos em sistema de informação e permanecem à disposição da Justiça.

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