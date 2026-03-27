Assistência social

Prefeitura intensifica atendimento e garante benefícios sociais a famílias afetadas.

Manaus (AM) – Cerca de 180 famílias atingidas pelas fortes chuvas em Manaus já foram cadastradas para ter acesso a benefícios sociais e programas de assistência do município.

Prefeitura intensifica atendimento às famílias

A Prefeitura de Manaus intensificou, nesta quinta-feira (26/3), o atendimento às famílias afetadas pelo temporal registrado na quarta-feira (25). As equipes atuaram de forma contínua nas áreas atingidas, garantindo assistência emergencial e acolhimento.

A ação envolve uma força-tarefa com servidores de diversas secretarias, incluindo assistência social, infraestrutura, defesa civil e limpeza urbana, além do Fundo Manaus Solidária.

Benefícios e apoio emergencial

De acordo com a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), o cadastro das famílias permite acesso a benefícios eventuais e programas como o Auxílio-Aluguel.

Mais de 50 famílias receberam atendimento direto das equipes de emergência. Ao todo, foram concedidos 139 benefícios, incluindo colchões, cestas básicas e kits de limpeza.

Bairros mais atingidos

Uma das áreas mais afetadas foi o bairro União da Vitória, na zona Norte, onde 23 famílias precisaram deixar suas casas e foram levadas para um abrigo temporário em uma escola municipal. No local, os moradores receberam itens básicos e acompanhamento psicossocial.

Na comunidade Colônia Terra Nova, na área do Santa Marta, 19 famílias também foram atendidas em uma unidade de ensino, com distribuição de colchões, alimentos, kits de limpeza e água potável.

Após o atendimento emergencial, os abrigos temporários foram desativados.

Ações continuam nas comunidades

As equipes do Fundo Manaus Solidária também estiveram nas áreas afetadas realizando a entrega de itens essenciais, incluindo alimentos e peixes para as famílias.

Além disso, o município informou que vai atender moradores que não puderam retornar às residências com kits de semimobília, contendo itens como cama, geladeira, fogão, ventilador e televisão.

Monitoramento segue em áreas de risco

A Defesa Civil continua monitorando as áreas atingidas e realizando o cadastro das famílias nas comunidades União da Vitória e Santa Marta.

Segundo o órgão, o trabalho segue de forma contínua para garantir assistência e segurança às pessoas afetadas pelas chuvas na capital.

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