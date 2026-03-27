Nova Igreja Batista

Peça gratuita da Nova Igreja Batista Grande Circular traz experiência imersiva sobre a Páscoa

A Nova Igreja Batista Grande Circular, na Zona Leste de Manaus, apresenta, a partir deste sábado (28/03), às 20h, a peça teatral “Viva a Páscoa” – 17ª edição. Neste ano, o tema é “No Museu da Vida”.

Segundo os organizadores, a produção é emocionante. Além disso, convida o público a mergulhar na verdadeira história da Páscoa de forma inovadora. A entrada e o estacionamento são gratuitos.

Produção reúne grande elenco

O espetáculo conta com mais de 30 personagens. Ao mesmo tempo, mais de 500 voluntários participam diretamente da produção.

Dessa forma, o palco se transforma em um museu vivo. Assim, cada cena revela momentos marcantes da trajetória de Jesus Cristo, desde a criação até a ressurreição e ascensão.

Enredo propõe reflexão

O enredo acompanha um grupo de visitantes em uma excursão pelo fictício Museu da Vida durante a Páscoa.

Eles são guiados por Jonas e Lucius. Os personagens representam escolhas opostas. De um lado, está a “porta larga”, mais fácil, porém sem transformação. Por outro, a “porta estreita” oferece uma experiência profunda e renovadora.

Foto: Divulgação

O espetáculo utiliza teatro, pantomima, dança interpretativa e fantoches. Além disso, conta com telão de LED e cenários envolventes.

Com isso, o público se sente dentro da história. A peça apresenta a queda do homem, a primeira Páscoa no Egito, os milagres de Jesus e a crucificação. Por fim, celebra a ressurreição.

Montagem aposta em emoção e tecnologia

A direção criativa e o roteiro foram desenvolvidos para emocionar. Portanto, a peça combina arte e espiritualidade.

Além disso, a produção utiliza cenários imersivos. Entre eles, estão o Jardim do Eden iluminado e o túmulo de Jesus. Nesse momento, a ressurreição é projetada com efeitos visuais.

Ao mesmo tempo, o som imersivo amplia a experiência. Assim, o público é transportado para a época de Jesus.

Serviço

O quê: Espetáculo “Viva a Páscoa – No Museu da Vida”

Onde: Nova Igreja Batista Grande Circular – Avenida Autaz Mirim 7761, Tancredo Neves, próximo ao 14° DIP

Quando: 28 de março a 5 de abril

Sessões:

Segunda a quinta-feira e sábados: 20h

Sexta-feira e domingos: 17h e 20h

Entrada e estacionamento: gratuitos

Classificação indicativa: livre para todos os públicos

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