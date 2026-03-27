Após o lançamento do 59º Festival Folclórico de Parintins, Manaus entra no clima bovino. Por isso, a cidade recebe o Arena Planeta Boi no dia 30 de maio.
O evento acontece na Arena da Amazônia. Além disso, apresenta uma prévia do que será visto no Bumbódromo. A programação reúne os itens oficiais dos bois Caprichoso e Garantido em uma noite de celebração da cultura amazônica.
Evento cresce e se consolida em Manaus
Em sua quinta edição, o Arena Planeta Boi ganha ainda mais força. Ao longo dos anos, o evento cresceu em público, estrutura e relevância cultural.
Os ingressos já estão disponíveis. Podem ser adquiridos no site da Bilheteria Digital, nas centrais Oba Ingressos dos shoppings Millenium e Manauara, além da sede da Amazon Best, em Manaus, e da unidade em Parintins.
Estrutura ampliada garante experiência imersiva
Neste ano, o evento amplia a área cênica. Com isso, valoriza ainda mais os itens e os corpos de dança.
Além disso, a proposta aposta em um espetáculo dinâmico. Intervenções visuais e maior proximidade com o público tornam a experiência mais imersiva durante toda a noite.
Setores oferecem diferentes experiências
O evento será dividido em quatro setores. Cada espaço oferece uma proposta distinta.
Menores a partir de 15 anos podem participar. No entanto, devem estar acompanhados dos responsáveis. A exceção é o Camarote Amazon Best, que segue regras específicas por contar com open bar.
Pista Dabacuri
A Pista Dabacuri oferece acesso às arquibancadas e ao gramado. Por isso, é ideal para quem busca uma experiência intensa e acessível.
O espaço conta com bares, banheiros, feira criativa e praça de alimentação.
Ingressos a partir de R$ 35 (1º lote).
Área VIP Cunhã Poranga
A Área VIP Cunhã Poranga fica mais próxima do palco. Assim, garante visão privilegiada e maior imersão.
O setor oferece bares, banheiros exclusivos, feira criativa e praça de alimentação.
Ingressos a partir de R$ 135 (1º lote).
Cadeira Amo do Boi
A Cadeira Amo do Boi é voltada para quem busca conforto. Além disso, proporciona uma experiência mais tranquila.
O formato em arquibancada é ideal para famílias.
Ingressos a partir de R$ 65 (1º lote).
Camarote Amazon Best
O Camarote Amazon Best oferece a experiência mais exclusiva. O espaço inclui lounges, acesso ao gramado e serviços open bar e open food com sabores regionais.
Além disso, o ingresso garante camisa exclusiva. O open bar inclui whisky Chivas Regal 12 anos, vodka Absolut, gin Beefeater, cerveja Brahma Duplo Malte, refrigerantes Coca-Cola e água mineral Yara.
Ingressos a partir de R$ 705 (1º lote).
Programação reúne atrações musicais e culturais
A programação começa às 21h. Ao longo da noite, o público acompanha apresentações musicais e performances cênicas.
21h00 – Abertura com Amazonas Jazz Band, Márcia Siqueira, Julieta Câmara, Mara Lima e Paula Gomes
21h50 – Abertura cênica – Gandhicats
22h00 – Boi Garantido
00h00 – Bumba Beat
00h40 – Abertura cênica – At Factory
00h50 – Boi Caprichoso
02h50 – Prince do Boi e Sebastião Jr
04h00 – Encerramento
Evento movimenta economia e turismo
Idealizado por Valdo Garcia e Geyna Brelaz, o Arena Planeta Boi surgiu em 2022. Desde então, amplia sua relevância no cenário cultural.
Nesta edição, a direção reúne Loren Lunière, Márcio Braz, Neil Armstrong, Bruno Athayde e Gandhi Tabosa.
Além do espetáculo, o evento movimenta a economia local. A expectativa é gerar cerca de 3 mil empregos diretos e indiretos. Ao mesmo tempo, envolve aproximadamente 500 artistas e técnicos.
Além disso, o Arena Planeta Boi fortalece o turismo. O evento atrai visitantes de várias regiões do país e consolida Manaus como porta de entrada para o Festival de Parintins.
“No quinto ano do Arena Planeta Boi, o Brasil descobriu que pode viver um pouco do Festival de Parintins de forma mais acessível. É um evento consolidado, que cresce a cada edição e que este ano entrega um espetáculo à altura da grandiosidade do festival”, destaca Valdo Garcia.
Serviço
O que: Arena Planeta Boi 2026
Quando: 30 de maio de 2026
Onde: Arena da Amazônia
Ingressos: Bilheteria Digital e centrais Oba Ingressos (Millenium e Manauara)
Informações: @planeta.boi | @amazon.best
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