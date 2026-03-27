garantido e caprichoso

Evento reúne Caprichoso e Garantido em Manaus com estrutura ampliada

Após o lançamento do 59º Festival Folclórico de Parintins, Manaus entra no clima bovino. Por isso, a cidade recebe o Arena Planeta Boi no dia 30 de maio.

O evento acontece na Arena da Amazônia. Além disso, apresenta uma prévia do que será visto no Bumbódromo. A programação reúne os itens oficiais dos bois Caprichoso e Garantido em uma noite de celebração da cultura amazônica.

Evento cresce e se consolida em Manaus

Em sua quinta edição, o Arena Planeta Boi ganha ainda mais força. Ao longo dos anos, o evento cresceu em público, estrutura e relevância cultural.

Os ingressos já estão disponíveis. Podem ser adquiridos no site da Bilheteria Digital, nas centrais Oba Ingressos dos shoppings Millenium e Manauara, além da sede da Amazon Best, em Manaus, e da unidade em Parintins.

Estrutura ampliada garante experiência imersiva

Neste ano, o evento amplia a área cênica. Com isso, valoriza ainda mais os itens e os corpos de dança.

Além disso, a proposta aposta em um espetáculo dinâmico. Intervenções visuais e maior proximidade com o público tornam a experiência mais imersiva durante toda a noite.

Setores oferecem diferentes experiências

O evento será dividido em quatro setores. Cada espaço oferece uma proposta distinta.

Menores a partir de 15 anos podem participar. No entanto, devem estar acompanhados dos responsáveis. A exceção é o Camarote Amazon Best, que segue regras específicas por contar com open bar.

Pista Dabacuri

A Pista Dabacuri oferece acesso às arquibancadas e ao gramado. Por isso, é ideal para quem busca uma experiência intensa e acessível.

O espaço conta com bares, banheiros, feira criativa e praça de alimentação.

Ingressos a partir de R$ 35 (1º lote).

Área VIP Cunhã Poranga

A Área VIP Cunhã Poranga fica mais próxima do palco. Assim, garante visão privilegiada e maior imersão.

O setor oferece bares, banheiros exclusivos, feira criativa e praça de alimentação.

Ingressos a partir de R$ 135 (1º lote).

Cadeira Amo do Boi

A Cadeira Amo do Boi é voltada para quem busca conforto. Além disso, proporciona uma experiência mais tranquila.

O formato em arquibancada é ideal para famílias.

Ingressos a partir de R$ 65 (1º lote).

Camarote Amazon Best

O Camarote Amazon Best oferece a experiência mais exclusiva. O espaço inclui lounges, acesso ao gramado e serviços open bar e open food com sabores regionais.

Além disso, o ingresso garante camisa exclusiva. O open bar inclui whisky Chivas Regal 12 anos, vodka Absolut, gin Beefeater, cerveja Brahma Duplo Malte, refrigerantes Coca-Cola e água mineral Yara.

Ingressos a partir de R$ 705 (1º lote).

Programação reúne atrações musicais e culturais

A programação começa às 21h. Ao longo da noite, o público acompanha apresentações musicais e performances cênicas.

21h00 – Abertura com Amazonas Jazz Band, Márcia Siqueira, Julieta Câmara, Mara Lima e Paula Gomes

21h50 – Abertura cênica – Gandhicats

22h00 – Boi Garantido

00h00 – Bumba Beat

00h40 – Abertura cênica – At Factory

00h50 – Boi Caprichoso

02h50 – Prince do Boi e Sebastião Jr

04h00 – Encerramento

Evento movimenta economia e turismo

Idealizado por Valdo Garcia e Geyna Brelaz, o Arena Planeta Boi surgiu em 2022. Desde então, amplia sua relevância no cenário cultural.

Nesta edição, a direção reúne Loren Lunière, Márcio Braz, Neil Armstrong, Bruno Athayde e Gandhi Tabosa.

Além do espetáculo, o evento movimenta a economia local. A expectativa é gerar cerca de 3 mil empregos diretos e indiretos. Ao mesmo tempo, envolve aproximadamente 500 artistas e técnicos.

Além disso, o Arena Planeta Boi fortalece o turismo. O evento atrai visitantes de várias regiões do país e consolida Manaus como porta de entrada para o Festival de Parintins.

“No quinto ano do Arena Planeta Boi, o Brasil descobriu que pode viver um pouco do Festival de Parintins de forma mais acessível. É um evento consolidado, que cresce a cada edição e que este ano entrega um espetáculo à altura da grandiosidade do festival”, destaca Valdo Garcia.

Serviço

O que: Arena Planeta Boi 2026

Quando: 30 de maio de 2026

Onde: Arena da Amazônia

Ingressos: Bilheteria Digital e centrais Oba Ingressos (Millenium e Manauara)

Informações: @planeta.boi | @amazon.best

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