“Salada de ritmos e cores”

Grupo se apresenta neste sábado (28), no Shopping Manaus ViaNorte, em evento gratuito que encerra a folia com boi-bumbá, frevo e outros ritmos brasileiros

O grupo Bumba Meu Bloco promete transformar o encerramento do Carnaval em Manaus em uma verdadeira viagem musical pelo Brasil. Neste sábado (28), a atração do Festa na Praça Especial de Carnaval leva ao Shopping Manaus ViaNorte uma apresentação gratuita que une boi-bumbá, frevo, samba-reggae, forró e outros ritmos brasileiros.

O show começa às 19h30, na praça de alimentação do shopping, na zona Norte da capital.

“Salada de ritmos e cores” com identidade regional

À frente do projeto está o músico, baterista e percussionista Rinaldo Batata, conhecido como Mestre Batata. Ele define a proposta artística como uma “salada de ritmos e cores” e explica que o grupo nasceu para criar um Carnaval de rua com identidade amazônica.

“A ideia inicial era fazer um Carnaval de rua, com cortejos sem restrições, como acontece nas cidades do Nordeste e no Rio de Janeiro, mas que tivesse a nossa identidade também. Trouxemos o frevo, o axé, o samba-reggae, o maracatu e incluímos os sons do Norte, principalmente o boi. Misturamos as batidas, fizemos arranjos próprios e ampliamos a sonoridade com forró, baião, xote, rock, funk e salsa. Virou essa salada de ritmos e cores”, disse.

Assim, o grupo construiu uma sonoridade própria, combinando tradição e inovação.

Do projeto de oficina ao palco

Foto: Divulgação

Mestre Batata conta que começou a desenhar o projeto em 2023, inicialmente com outro nome, a partir de oficinas de percussão. No entanto, ele ainda atuava como mestre de bateria de uma escola de samba e não conseguiu conciliar as agendas.

Em maio de 2024, já com o nome atual, o Bumba Meu Bloco ganhou força e ampliou as atividades.

“Iniciamos as oficinas com a intenção de chegar preparados para o Carnaval, mas as atividades se intensificaram, chegou mais gente para aprender e, dois meses depois, recebemos um convite para nos apresentar em um bar”, relembra.

Desde então, o grupo passou a se apresentar em dois formatos: cortejo e palco. Para o evento deste sábado, o público verá a versão de palco, com cerca de 10 a 12 músicos.

Energia do começo ao fim

“O público pode esperar um show que transmite energia, euforia e alegria do começo ao fim. O setlist é para todos os gostos e inclui todos esses ritmos. Não temos uma música especial, porque todas se completam e vão contando uma história, viajando pelo Brasil. Mas o que não pode faltar mesmo é Garantido e Caprichoso”, destaca o diretor musical.

A referência aos bois-bumbás reforça o protagonismo da cultura amazonense na apresentação.

Serviço

📍 Onde: Shopping Manaus ViaNorte – praça de alimentação

📅 Quando: Sábado (28)

⏰ Horário: 19h30 às 21h30

🎟 Entrada: Gratuita

Portanto, quem quiser encerrar fevereiro em clima de festa poderá aproveitar uma noite de “dois pra lá e dois pra cá”, misturando boi-bumbá, frevo, samba e forró em uma celebração tipicamente manauara.

Leia mais: