Sambódromo

Reunião define organização, segurança e início dos ensaios no Sambódromo

Com a abertura da temporada marcada para sábado (28), o Movimento Amigos do Garantido (MAG) intensificou os preparativos. Para isso, realizou uma reunião estratégica na quinta-feira (26), no Centro de Convenções (Sambódromo).

O encontro teve como objetivo alinhar os últimos detalhes do Ensaio dos Bumbás. Além disso, tratou das demais programações que antecedem o Festival de Parintins 2026.

Encontro reúne equipes e reforça organização

A reunião reuniu diretoria, associados, colaboradores e voluntários responsáveis pelos eventos do Boi Garantido em Manaus.

Também participaram representantes da Batucada do Garantido, Garantido Show e Comando Garantido. Dessa forma, o alinhamento envolveu todas as frentes da organização.

Foco é garantir segurança e padronização

O principal objetivo foi garantir organização, segurança e padronização no atendimento ao público. Assim, o evento deste fim de semana deve marcar o início oficial da temporada bovina na capital.

A reunião foi mediada pela presidente do MAG, Claudia Santos, e pelo diretor de eventos, Rivaldo Pereira. Durante o encontro, eles detalharam os aspectos operacionais do Ensaio dos Bumbás.

Além disso, a proposta é aprimorar a experiência do público. Ao mesmo tempo, a organização busca fortalecer a estrutura interna dos eventos.

“Comando Garantido, Garantido Show, MAG e Batucada estão trabalhando na montagem do palco e dos setores para receber todos no dia 28. Será o início oficial dos ensaios dos bumbás”, afirmou a presidente Claudia Santos.

Orientações sobre participação de menores

Durante a reunião, a organização também abordou as portarias relacionadas ao Festival de Parintins. O foco foi a participação de crianças e adolescentes em eventos noturnos.

A vice-presidente do MAG, Ana Lúcia Holanda, destacou que haverá ações educativas. Segundo ela, o objetivo é orientar o público e reforçar o cumprimento das normas.

“Estamos preparando nossos voluntários e associados e também orientando os pais. Muitas vezes querem trazer seus filhos para os currais, mas o lugar de criança é em casa e na escola. Vamos reforçar o respeito à lei 12+ e também à campanha ‘Não é Não’, garantindo respeito às mulheres dentro dos nossos eventos”, explicou.

Além disso, o Conselho Tutelar e o Juizado da Infância e Juventude atuarão durante os eventos. Eles farão fiscalizações e orientações ao público.

Da mesma forma, equipes da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) estarão presentes. O objetivo é garantir direitos e aplicar protocolos de proteção.

Ensaio dos Bumbás abre programação

O Ensaio dos Bumbás acontece no Sambódromo de Manaus, neste sábado (28/3), a partir das 21h.

A programação inclui apresentações musicais e itens oficiais do Boi Garantido. Com isso, o evento promete reunir torcedores e amantes da cultura popular.

Programação

22h30 às 00h: Luciano Araújo, Carlinhos do Boi e Leonardo Castello

01h30 às 03h: Israel Paulain, David Assayag e Márcia Siqueira

O evento contará com a presença dos itens do Boi Garantido: Adriano Paquetá (Pajé), Lívia Christina (Rainha do Folclore) e Marcela Lobo (Sinhazinha da Fazenda).

Além disso, haverá participação da Batucada, do Comando Garantido e do Garantido Show.

Calendário dos Currais do Garantido 2026

A agenda dos currais já está definida. Assim, o público pode se programar para acompanhar toda a temporada.

28/03 — Abertura dos Ensaios dos Bumbás

04/04 — 30 anos do MAG + 1ª eliminatória da Morena Bela + lançamento da feijoada

18/04 — Lançamento do álbum 2026 em Manaus

09/05 — Noite da Celebração Folclórica

16/05 — Noite da Cunhã-Poranga

05/06 — Noite da Galera

14/06 — Carreata do Garantido e último ensaio da Batucada

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