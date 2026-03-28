Crime

Um vândalo destruiu a caixa controladora do semáforo no cruzamento da avenida Getúlio Vargas com a rua Leonardo Malcher, no Centro, zona Sul de Manaus. A ação criminosa colocou em risco motoristas e pedestres.

Com o sistema operando de forma irregular, o local ficou suscetível a acidentes, devido à ausência do controle semafórico adequado em um trecho de grande fluxo. Além do perigo à população, o dano também gerou prejuízo aos cofres públicos, com a necessidade de reposição e manutenção do equipamento.

O diretor de Engenharia do IMMU, Uarodi Guedes, destacou a gravidade da situação. “A destruição de um equipamento como esse compromete diretamente a segurança viária. O semáforo é fundamental para organizar o trânsito e evitar acidentes. Quando ele deixa de funcionar corretamente, o risco aumenta consideravelmente, inclusive com possibilidade de ocorrências graves”, afirmou.

O diretor também ressaltou o impacto financeiro. “Esse tipo de vandalismo gera custos ao município, desviando recursos que poderiam ser aplicados em melhorias para a população”, completou.