Amazonas

O público contou ainda com consultas presenciais e telessaúde

Moradores do bairro Santo Antônio, na zona Oeste de Manaus, tiveram acesso a diversos serviços oferecidos pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) durante a 34ª edição do Programa Governo Presente, realizada neste sábado (28/03), no Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou. Durante a ação foram disponibilizadas consultas presenciais e por Telessaúde, exames de imagem na Carreta da Saúde, além da entrega de óculos para adultos e crianças.

A SES-AM também levou para o bairro exames de mamografia e ultrassonografia, incluindo abdômen total e superior, tireoide, próstata (via abdominal), aparelho urinário, transvaginal e pélvica, na unidade móvel, que permanece na zona norte até o dia 9 de abril, com atendimentos das 8h às 12h e das 13h às 17h, no estacionamento do Centro de Convivência.

O público contou ainda com consultas presenciais com oftalmologista e clínico geral, além de aferição de pressão arterial e testes de glicemia. Pela Telessaúde, foram oferecidos atendimentos com ortopedista e consultas com clínico geral 24 horas por meio do totem do programa Saúde AM Digital, instalado pela SES-AM no local.

Balanço

A SES-AM registrou 1.218 atendimentos durante a ação. Desse total, 70 foram consultas em especialidades médicas, sendo 23 em oftalmologia, 27 em clínica geral e 20 em ortopedia. Também foram realizados 259 atendimentos pelo Sistema de Regulação e 450 pela Ouvidoria do SUS. Na triagem, a equipe efetuou 70 aferições de pressão arterial e 12 testes de glicemia.

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) ofereceu serviços de prevenção combinada ao HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). Ao todo, foram realizados 438 testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C.

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