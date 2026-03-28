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A previsão é de 5.879 atendimentos na região Norte

Neste fim de semana – 28 e 29 de março -, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) abrirá agências em diversas cidades do Brasil para atendimentos extras. Ao todo, são quase 37 mil vagas disponibilizadas para perícia médica, realizada em parceria com o Ministério da Previdência Social, e para avaliação social do INSS.

Ainda há vagas para agendamento. O cidadão pode consultar a disponibilidade em sua região e marcar o atendimento pelo Meu INSS ou pela Central 135.

Confira as vagas previstas:

A previsão é de 5.879 atendimentos na região Norte. Já no Amazonas, o Instituto estima 1.225 vagas entre perícia médica e avaliação social. Confira a distribuição por agência:

• Barreirinha: 98

• Benjamin Constant: 102

• Borba: 107

• Humaitá: 44

• Manaus – Codajás: 612

• Manicoré: 111

• Presidente Figueiredo: 53

• Manaus: 90

• Tefé: 10

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