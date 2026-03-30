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O programa contempla jovens de 14 a 24 anos que atendem aos requisitos

Estudantes do programa Pé-de-Meia nascidos em novembro e dezembro recebem, nesta segunda-feira (30), a primeira parcela do incentivo-matrícula de 2026. O valor de R$ 200 é depositado automaticamente em conta poupança do Caixa Tem, aberta pela Caixa Econômica Federal em nome dos beneficiários.

O pagamento segue um calendário baseado no mês de nascimento e contempla jovens de 14 a 24 anos que atendem aos critérios do programa. Ao todo, cerca de 3,6 milhões de estudantes devem receber o benefício neste ano.

Para participar, é necessário estar matriculado na rede pública de ensino, ter inscrição ativa no CadÚnico (até 7 de agosto de 2026) e renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa. A verificação dos dados é feita pelo Ministério da Educação (MEC).

Além disso, o MEC também realiza neste mês o pagamento do incentivo-conclusão, no valor de R$ 1 mil por ano aprovado no ensino médio. O saque total, porém, só é permitido após a conclusão do terceiro ano.

*Com informações da Agência Brasil

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