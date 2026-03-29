Polícia

A ação ocorreu durante patrulhamento fluvial na Operação Protetor das Fronteiras e Divisas

A Polícia Federal, em ação integrada com a Polícia Militar do Estado de Rondônia, por meio do Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas, Polícia Rodoviária Federal e Canil do Batalhão de Choque, realizou, na noite de sábado (28/3), uma ação no leito do Rio Madeira que resultou na prisão de dois suspeitos e na apreensão de mais de 400 kg entorpecentes e arma de fogo.

A ação ocorreu durante patrulhamento fluvial no contexto da Operação Protetor das Fronteiras e Divisas. Durante a abordagem a uma embarcação de pequeno porte, tipo voadeira, que transitava pelo rio com dois ocupantes, as equipes localizaram sacos contendo substâncias com características de cocaína, pasta base de cocaína e maconha do tipo skunk, além de um revólver calibre .38.

Dois homens foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Guajará-Mirim, onde foram adotadas as providências de polícia judiciária cabíveis. Os investigados poderão responder, em tese, pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

A Polícia Federal ressalta que a atuação integrada das forças de segurança é fundamental para o enfrentamento à criminalidade na faixa de fronteira, especialmente no combate ao tráfico de drogas e aos delitos conexos.

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