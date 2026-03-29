Eleições 2026

O presidente nacional da Federação União Progressista foi recebido pelo governador Wilson Lima, para tratar das estratégias para as eleições desse ano

Um dos nomes certos para a lista de candidatos a deputado estadual nas eleições de 2026, o secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb) e da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), Marcellus Campêlo, marcou presença na recepção do governador Wilson Lima ao presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, em Manaus, neste sábado (28/03).

O encontro de Wilson e Rueda tem como foco as estratégias para as eleições desse ano. Nesta segunda-feira (30), o governador deverá anunciar a nominata de candidatos da Federação União Progressista nas próximas eleições e Marcellus Campêlo deverá estar entre os escolhidos. Na terça-feira (31), ele deixa os cargos que ocupa como secretário para colocar o nome à disposição do Partido União Brasil, para concorrer a deputado estadual.

Marcellus, que também é segundo vice-presidente do União Brasil, aposta no legado de 413 obras, entre executadas e em andamento, beneficiando milhares de famílias e gerando mais de 200 mil empregos, diretos e indiretos, no estado. Ele é responsável por programas como o Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+), de Saneamento Integrado (Prosai), Amazonas Meu Lar, Ilumina+ e Asfalta Amazonas, carros chefes da gestão Wilson Lima na área de habitação e urbanização.

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