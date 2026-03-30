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MP-AM denuncia homem por atacar dois cães com pé de cabra em via pública.

Em Pauini (AM) – Um homem foi denunciado em Pauini, no interior do Amazonas, por matar dois cães com extrema crueldade. A denúncia foi feita Ministério Público do Amazonas (MPAM), por meio da Promotoria de Justiça da comarca do município.

O caso ocorreu no dia 19 de março, quando o denunciado, após uma suposta desavença sobre pagamento na venda de dois cachorros, retornou à sua residência, pegou um pé de cabra e atacou os animais violentamente em via pública, causando a morte de ambos.

Denúncia e responsabilização

O promotor de Justiça Venâncio Antônio Castilhos de Freitas Terra, responsável pelo caso, classificou o ato como de extrema crueldade:

“Trata-se de um caso estarrecedor. O denunciado desferiu golpes com um pé de cabra contra os cães, que ainda eram filhotes, apenas por insatisfação com o pagamento.”

O membro do MP-AM também reforçou a gravidade do crime:

“Foi um ato criminoso e inadmissível. O autor será devidamente responsabilizado conforme a lei.”

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