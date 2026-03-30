FMTEA

Projeto assinado por David Almeida amplia e institucionaliza serviços para pessoas com TEA e suas famílias na capital

O prefeito de Manaus, David Almeida, assinou nesta segunda-feira (30), no Centro de Cooperação da Cidade (CCC), o projeto de lei que cria a Fundação Municipal do Transtorno do Espectro Autista (FMTEA). O objetivo é ampliar e institucionalizar o atendimento a pessoas com autismo e suas famílias na capital. Agora, o projeto segue para a Câmara Municipal de Manaus (CMM), onde os vereadores irão analisar, discutir e votar a proposta.

“Aqui estamos encaminhando à Câmara para que, ao ser inaugurado o prédio da fundação, a prefeitura possa oferecer o melhor atendimento possível à população, tanto às pessoas com TEA quanto aos seus familiares”, afirmou David Almeida.

Estrutura própria e atendimento integrado

A fundação terá governança própria, orçamento dedicado e atuação integrada entre saúde, assistência social e desenvolvimento humano. Assim, o município consolida um novo modelo de política pública para o TEA.

A base será o Espaço de Atendimento Multidisciplinar ao Autista Amigo Ruy (Eamaar), referência pública no atendimento ao TEA. Atualmente, o Eamaar concentra grande parte da demanda da capital, integrando serviços de saúde, educação e assistência social. Com a FMTEA, a estrutura ganhará maior amplitude e capacidade operacional.

Ampliação do atendimento

Antes, o serviço atendia cerca de 300 usuários. Ao longo da gestão atual, a rede ampliou o atendimento para aproximadamente três mil pessoas. Com a fundação, a previsão é alcançar 10 mil atendimentos mensais.

A FMTEA incluirá pediatria, psiquiatria, neuropediatria, psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional e assistência social, garantindo atendimento multidisciplinar contínuo.

“Quando assumimos, o serviço já existia há 16 anos, mas sem visibilidade. Ampliamos de 300 para três mil atendimentos e agora vamos alcançar 10 mil. Isso representa um avanço enorme para as famílias e para a cidade”, afirmou Alexandre Gald, diretor do Eamaar.

A FMTEA terá ambientes terapêuticos, salas multissensoriais, parque sensorial, piscina aquecida, espaços esportivos e atividades de inclusão social e produtiva. Além disso, oferecerá atendimento multiprofissional integrado.

“A criação da fundação é mais um marco importante da gestão, pois atende um público que cresce cada vez mais em Manaus. O prefeito assinou essa proposta de forma inovadora, que agora segue para análise e votação na Câmara Municipal”, destacou Arnaldo Grijó, presidente do Conselho Municipal de Gestão Estratégica (CMGE).

Trâmite legislativo e impacto regional

Com o envio à Câmara, inicia-se o trâmite legislativo. Após aprovação, o texto seguirá para sanção, permitindo a implantação definitiva da fundação e a consolidação de uma política pública permanente para o autismo.

A iniciativa posiciona Manaus como referência regional no atendimento ao TEA. Além disso, fortalece políticas públicas com escala, estrutura e continuidade, ampliando a capacidade do município de responder a uma demanda social crescente.

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