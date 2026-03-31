Polícia

A ação foi realizada nos bairros Coroado e Colônia Antônio Aleixo, na zona leste da cidade

Dois advogados, que não tiveram os nomes divulgados pela polícia, foram presos, nesta terça-feira (31/03), durante a Operação Retenção, em Manaus. A ação foi realizada nos bairros Coroado e Colônia Antônio Aleixo, na zona leste da cidade.

De acordo com o delegado Ivo Martins, titular do 19º DIP, as investigações apontam que os advogados recebiam valores das vítimas por meio de alvarás judiciais. No entanto, após o mencionado recebimento, apropriavam-se dos valores, não os repassando para as vítimas.

Foto: Divulgação

“Só em um caso, a dupla recebeu um alvará de um valor de mais de R$ 469 mil, tendo repassado apenas a quantia de R$ 200 mil à contratante, retendo o restante do valor, que, excluídos os honorários, atinge o montante de mais de R$ 175 mil”, relatou Ivo Martins.

Conforme o delegado, os advogados passaram a recusar ligações e mensagens da vítima, que tentou diversas vezes recuperar o dinheiro em posse da dupla. Os autores ainda tentaram comprar o silêncio do companheiro da vítima, oferecendo a ele de 20% a 30% do valor que se encontrava retido.

Foto: Divulgação

“Nós representamos pelas prisões preventivas dos dois, juntamente com os mandados de busca e apreensão. No entanto, foram deferidos apenas os mandados de busca e apreensão e o bloqueio das contas correntes, bem como do valor retido, que estava em posse dos investigados, para que pudesse ser efetivamente devolvido à vítima”, informou o delegado.

Durante a operação, foram apreendidos dispositivos eletrônicos, como celulares e computadores, que serão periciados para dar continuidade às investigações.

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