Polícia

O corpo dele foi removido e o crime está sendo investigado pela polícia

O motoboy Wesley Oliveira, de 31 anos, foi estrangulado e agonizou até a morte ao ser esfaqueado no pescoço. O corpo dele foi encontrado nesta segunda-feira (30/01), em uma área de mata na rua Suriname, no bairro Planalto, na zona Centro-Oeste de Manaus.

Segundo informações preliminares, os moradores teriam utilizado um atalho na região quando avistaram o corpo por volta das 11h30 e acionaram as autoridades.

O laudo preliminar do Instituto Médico Legal (IML) aponta que a vítima foi violentamente atacada, com estrangulamento e golpes de faca no pescoço, levando à falta de ar e grande perda de sangue.

O corpo dele foi removido e o crime está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Wesley Oliveira trabalhava como motociclista de aplicativo, era formado em Administração e especialista em Gestão de Negócios Amazônicos.

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