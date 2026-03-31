Insegurança

Os ladrões levaram R$ 15 mil em dinheiro, celulares, roupas, perfumes, relógios e joias

O MC Poze do Rodo informou à polícia que foi mantido refém e agredido por assaltantes que invadiram sua casa, na madrugada desta terça-feira (31/03), em um condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro.

Segundo o cantor, quatro homens encapuzados, armados com fuzis e pistolas, entraram na residência por uma área de mata vizinha ao condomínio por volta das 2h30. O assalto durou cerca de 40 minutos. Enquanto parte dos criminosos vasculhava a casa, Poze e os amigos presentes foram mantidos reféns. O artista relatou ter sido agredido com socos e chutes enquanto estava amarrado.

Os ladrões levaram R$ 15 mil em dinheiro, celulares, roupas, perfumes, relógios e joias, com prejuízo estimado em R$ 2 milhões. Entre os itens roubados estavam cordões dourados que haviam sido apreendidos pela Polícia Civil em 2024 e devolvidos judicialmente no ano passado.

A Polícia Militar atendeu à ocorrência e registrou o caso como roubo a residência na 42ª DP (Recreio). A perícia foi realizada no local, e a Polícia Civil segue com diligências, incluindo análise de imagens de câmeras de segurança, para identificar e localizar os envolvidos.

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