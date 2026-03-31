avanço histórico

Deputado destaca avanço histórico com obras na BR-319 e novos investimentos federais em infraestrutura no Amazonas

Nesta terça-feira (31), o deputado federal Átila Lins (PSD-AM) manifestou satisfação com o anúncio do Governo Federal que autoriza a licitação para a pavimentação do chamado “trecho do meio” da BR-319. Além disso, o projeto prevê a construção de pontes em concreto ao longo da rodovia, considerada estratégica para a integração do Amazonas ao restante do país.

Segundo o parlamentar, a decisão representa um avanço histórico para a infraestrutura da região Norte e atende a uma demanda antiga da população amazonense. Nesse sentido, Átila Lins destacou o papel do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro dos Transportes, Renan Filho, na condução da medida.

“Com esperança e alegria, manifesto minha satisfação com a decisão do presidente Lula e do ministro Renan Filho de determinar a licitação da pavimentação do trecho do meio da BR-319 e construção das pontes em concreto no referido trecho. Quero destacar também a luta da nossa bancada federal, tendo à frente o senador Omar Aziz e o senador Eduardo Braga. Finalmente vamos sair do isolamento. O Amazonas ficará finalmente ligado ao restante do país”, afirmou.

Investimentos milionários e obras estratégicas

O anúncio foi feito pelo Ministério dos Transportes, que autorizou um conjunto de ações voltadas à recuperação e modernização da infraestrutura rodoviária no Amazonas. Entre as medidas, está a publicação do aviso de licitação para obras de melhoramento e pavimentação de 339,4 quilômetros da BR-319, no trecho entre o Igarapé Atií e o distrito de Realidade, no município de Humaitá.

Os investimentos previstos para esse segmento chegam a cerca de R$ 678 milhões e fazem parte do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Além disso, a iniciativa inclui a construção de uma ponte sobre o rio Igapó-Açu, com 320 metros de extensão. Com isso, a obra substituirá a atual travessia por balsa, garantindo mais segurança e fluidez ao tráfego.

Durante evento em Brasília, o ministro Renan Filho ressaltou os desafios técnicos da obra. No entanto, destacou os benefícios diretos à população, como a redução dos impactos da lama no inverno e da poeira no verão, além da diminuição do isolamento da região.

Outras obras ampliam integração rodoviária

Além das intervenções na BR-319, o governo federal também autorizou serviços de manutenção em dois trechos da BR-174. Ao todo, serão mais de 255 quilômetros entre Manaus e a divisa com Roraima, com investimentos superiores a R$ 366 milhões.

A execução das obras na BR-319 foi viabilizada após mudanças no entendimento jurídico da Advocacia-Geral da União (AGU). Dessa forma, as intervenções passaram a ser classificadas como melhoramentos em rodovia já existente, o que permite maior agilidade nos processos.

“A expectativa do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) é iniciar as obras ainda no próximo período de estiagem, com múltiplas frentes de trabalho ao longo da rodovia”, disse Átila.

Impacto no desenvolvimento do Amazonas

Por fim, o deputado reforçou que o conjunto de ações representa um marco para o desenvolvimento regional. Segundo ele, os investimentos devem transformar a logística e impulsionar a economia local.

“Estamos diante de uma conquista altamente significativa que vai transformar a realidade logística e econômica do Amazonas”, concluiu.

Leia mais: