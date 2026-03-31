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Brasil registrou a geração de 255.321 empregos com carteira assinada em fevereiro de 2026

O Amazonas registrou 24.787 admissões durante o mês de fevereiro deste ano. A informação consta no Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Ainda nesse período, foram contabilizados 22.727 desligamentos. O saldo do Estado é de 2.060.

Em números gerais, o Brasil registrou a geração de 255.321 empregos com carteira assinada em fevereiro de 2026, segundo dados do Novo Caged, divulgados pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. O resultado é decorrente de 2.381.767 admissões e 2.126.446 desligamentos no período.

O ministro Luiz Marinho destacou que costuma haver variação no saldo positivo do Caged entre os meses de fevereiro e março. “No ano passado, houve mais dias úteis em fevereiro e, em março, o saldo foi relativamente mais baixo. A razão é que, no ano passado, o carnaval ocorreu em março, enquanto neste ano foi antecipado para fevereiro”, explicou.

Luiz Marinho também ressaltou a importância de observar o cenário econômico. “Temos uma guerra em curso, que cria transtornos para o mundo inteiro, e também um contexto de juros. Essa combinação pode dificultar investimentos e impactar a velocidade de geração de empregos e o ritmo da economia”, afirmou.

Todos os cinco grandes setores da economia apresentaram saldo positivo no mês, com destaque para o setor de Serviços, responsável pela geração de 177.953 vagas. Também tiveram desempenho positivo a Indústria (+32.027), a Construção (+31.099), a Agropecuária (+8.123) e o Comércio (+6.127).

O setor de Serviços foi o principal responsável pelo resultado positivo em fevereiro, com destaque para as áreas de educação (+49.013), atividades administrativas e serviços complementares (+37.972), transporte e armazenagem (+17.886) e alojamento e alimentação (+16.920).

Na Indústria, a criação de vagas foi impulsionada por segmentos como abate e fabricação de produtos de carne, processamento industrial do fumo e fabricação de calçados. Já na Construção, os maiores avanços ocorreram em obras de edifícios e infraestrutura.

No acumulado deste ano, já foram criados 370.339 postos de trabalho formais, elevando o estoque de vínculos celetistas para mais de 48,8 milhões. Nos últimos 12 meses, o saldo é de 1.047.024 empregos.

Quatro dos cinco grandes grupamentos de atividades econômicas registraram saldos positivos. O maior crescimento do emprego formal ocorreu no setor de Serviços, com saldo de +221.084 postos (+0,9%). Na sequência, a Indústria gerou +86.091 vagas, a Construção +81.637 e a Agropecuária também apresentou resultado positivo, com +31.930 postos.