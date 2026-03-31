Integração

Sistema ainda possibilita a leitura contextual de todo o conjunto processual, evitando análises fragmentadas



A experiência do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) no uso de inteligência artificial aplicada ao controle externo foi destaque no II Encontro Nacional de Inteligência Artificial dos Tribunais de Contas (ENIATC), realizado nos dias 30 e 31 de março de 2026, em Belo Horizonte.

Durante o evento, promovido pela Atricon, pelo TCE-MG e pelo Instituto Rui Barbosa, o diretor de Inteligência Artificial do TCE-AM, Arlesson Anjos, apresentou o Assistente Processual integrado ao sistema eletrônico da Corte.

O projeto segue as diretrizes da conselheira-presidente Yara Amazônia Lins, que tem incentivado o uso de tecnologia para dar mais celeridade e eficiência ao controle externo, e integra a plataforma Amazon.IA.

“É motivo de orgulho compartilhar uma solução desenvolvida no Amazonas que pode contribuir para modernizar o controle externo em todo o país”, destacou.

A ferramenta permite que servidores consultem e analisem peças diretamente no sistema processual eletrônico, por meio de interação em linguagem natural com os documentos. O assistente responde com base no conteúdo dos autos, sempre indicando as fontes utilizadas, o que possibilita a verificação das informações e dá mais segurança à análise.

Ao detalhar a solução, Arlesson destacou o principal diferencial do projeto: o uso da própria estrutura do Tribunal para enfrentar o desafio de escala e viabilizar o acesso inteligente aos dados.

“Conseguimos transformar um cenário que levaria mais de dois anos em apenas três meses, utilizando os recursos que já existiam no Tribunal e organizando esse processamento de forma distribuída e eficiente”, afirmou.

Segundo ele, a estratégia permitiu processar cerca de 10 milhões de páginas de processos, muitas delas originalmente em arquivos não estruturados, com organização dos dados para uso em inteligência artificial. Hoje, o sistema alcança mais de 14 mil processos em tramitação, permitindo análise integrada de peças e histórico completo.

O assistente foi desenvolvido para funcionar dentro do sistema processual eletrônico, onde os servidores já atuam, dispensando o uso de plataformas externas. Entre as funcionalidades, estão a busca semântica, comparação entre documentos, análise de processos e apensos, geração de textos e sugestões automáticas de perguntas, além de navegação direta pelas fontes citadas.

A solução também permite identificar rapidamente informações relevantes em meio a grandes volumes de documentos, reduzindo o tempo gasto em buscas manuais e ampliando a capacidade de análise técnica. O sistema ainda possibilita a leitura contextual de todo o conjunto processual, evitando análises fragmentadas.

Sobre o II ENIATC

O Encontro Nacional de Inteligência Artificial dos Tribunais de Contas (ENIATC) reuniu membros dos Tribunais de Contas, gestores públicos, pesquisadores e especialistas para discutir o uso da inteligência artificial na governança pública, com foco em regulação, ética e inovação.

(*) Com informações da assessoria