A Secretaria de Estado de Proteção Animal do Amazonas (Sepet) abriu agendamento presencial para castração de cães e gatos na quinta-feira (2), das 9h às 14h. O atendimento acontecerá no Instituto Iraci da Rocha, localizado na Rua Lírio das Pedras, nº 1, no bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus. Ao todo, o órgão disponibiliza 300 vagas para o procedimento.
Segundo a secretária de Estado de Proteção Animal, Joana Darc, a ação reforça o trabalho contínuo de controle populacional e promoção do bem-estar animal.
“A castração é uma das principais políticas públicas de proteção animal. Ela evita crias indesejadas, previne doenças, reduz o abandono e melhora a qualidade de vida dos animais. Nosso projeto Castramóvel segue avançando por Manaus, chegando novamente à Cidade de Deus com mais uma grande ação”, destacou.
Como garantir uma vaga
O agendamento será feito por ordem de chegada, com distribuição de senhas no dia. Para garantir a vaga, o tutor deve:
- Ser maior de idade;
- Apresentar RG e CPF;
- Levar comprovante de residência;
- Informar e-mail válido para cadastro;
- Apresentar foto do animal, impressa ou pelo celular.
As castrações acontecerão entre os dias 6 e 10 de abril, a partir das 9h. Dessa forma, o Governo do Amazonas reforça o compromisso com serviços gratuitos de saúde animal na capital.
Cuidados e requisitos para os animais
A Sepet orienta os tutores a garantirem que os animais estejam saudáveis e que não tenham sido vacinados ou vermifugados nos últimos 21 dias. Para fêmeas, é necessário que não estejam no cio, gestantes ou amamentando.
A idade mínima para castração é:
- Gatas: 4 meses
- Gatos machos, cães e cadelas: 6 meses
A idade máxima é de 8 anos para todos os animais.
Além disso, a Secretaria alerta que a ausência do tutor no dia da castração pode impedir que outro animal em situação de necessidade seja atendido. Portanto, é fundamental comparecer no horário marcado.
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