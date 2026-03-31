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Agendamento será no Instituto Iraci da Rocha e atende animais de tutores da Cidade de Deus

A Secretaria de Estado de Proteção Animal do Amazonas (Sepet) abriu agendamento presencial para castração de cães e gatos na quinta-feira (2), das 9h às 14h. O atendimento acontecerá no Instituto Iraci da Rocha, localizado na Rua Lírio das Pedras, nº 1, no bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus. Ao todo, o órgão disponibiliza 300 vagas para o procedimento.

Segundo a secretária de Estado de Proteção Animal, Joana Darc, a ação reforça o trabalho contínuo de controle populacional e promoção do bem-estar animal.

“A castração é uma das principais políticas públicas de proteção animal. Ela evita crias indesejadas, previne doenças, reduz o abandono e melhora a qualidade de vida dos animais. Nosso projeto Castramóvel segue avançando por Manaus, chegando novamente à Cidade de Deus com mais uma grande ação”, destacou.

Como garantir uma vaga

O agendamento será feito por ordem de chegada, com distribuição de senhas no dia. Para garantir a vaga, o tutor deve:

Ser maior de idade;

Apresentar RG e CPF ;

; Levar comprovante de residência ;

; Informar e-mail válido para cadastro;

para cadastro; Apresentar foto do animal, impressa ou pelo celular.

As castrações acontecerão entre os dias 6 e 10 de abril, a partir das 9h. Dessa forma, o Governo do Amazonas reforça o compromisso com serviços gratuitos de saúde animal na capital.

Cuidados e requisitos para os animais

A Sepet orienta os tutores a garantirem que os animais estejam saudáveis e que não tenham sido vacinados ou vermifugados nos últimos 21 dias. Para fêmeas, é necessário que não estejam no cio, gestantes ou amamentando.

A idade mínima para castração é:

Gatas: 4 meses

4 meses Gatos machos, cães e cadelas: 6 meses

A idade máxima é de 8 anos para todos os animais.

Além disso, a Secretaria alerta que a ausência do tutor no dia da castração pode impedir que outro animal em situação de necessidade seja atendido. Portanto, é fundamental comparecer no horário marcado.

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