Campeonato Brasileiro

Onça-pintada inicia campanha na Série C fora de casa e busca começar competição com vitória

Único clube amazonense campeão brasileiro, o Amazonas FC inicia, neste domingo (5), sua trajetória na Série C do Campeonato Brasileiro. A Onça-pintada enfrenta o Confiança às 18h (horário de Manaus), no estádio Batistão, em Aracaju, pela rodada de abertura da competição.

Retrospecto entre as equipes

O confronto marca o segundo encontro entre os clubes na Série C. Em 2023, no único duelo até então, o Amazonas levou a melhor ao vencer por 3 a 2, também no Batistão.

Na ocasião, o atacante Sassá, atualmente no Confiança, marcou os três gols da equipe comandada pelo técnico Rafael Lacerda.

Reforços e retornos para a estreia

Para a estreia, o Amazonas FC terá reforços importantes. Recuperado de um desconforto muscular, o atacante Ronaldo volta a ficar à disposição após desfalcar a equipe contra o Águia de Marabá, pela Copa Norte.

Com três gols na temporada, o camisa 9 destacou a importância de começar bem a competição.

“As vitórias fortalecem o ambiente e nos dão confiança para evoluir. Sabemos da responsabilidade e queremos dar uma resposta ao nosso torcedor, dentro de campo, começando bem a nossa campanha na Série C, que é o nosso principal objetivo no ano”, afirmou o centroavante.

Além disso, o técnico Cristian de Souza poderá contar com o atacante Marcelo Cirino, recuperado de uma pancada na costela sofrida na final do Barezão 2026.

Outra novidade na delegação é o volante Yaider Mena, que retorna após período de empréstimo ao Humaitá-AC.

Transmissão da partida

A partida terá transmissão ao vivo, com imagens, pela plataforma SportyNet.

Assim, o Amazonas FC inicia sua caminhada na Série C com a expectativa de um bom resultado fora de casa, mirando uma campanha sólida na competição nacional.

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