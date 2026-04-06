Saúde

FVS-RCP alerta para aumento de casos de vírus respiratórios em crianças e idosos

Com o período chuvoso em curso, aumenta a circulação de vírus respiratórios. Diante desse cenário, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), reforçou, ontem (6), a importância de manter os cuidados no dia a dia. Entre as principais medidas está a vacinação contra o Vírus Sincicial Respiratório, Covid-19 e Influenza, disponível para os públicos prioritários nas unidades básicas de saúde.

Crianças e idosos lideram atendimentos

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, destaca o perfil dos casos registrados nas últimas semanas. “Os atendimentos têm se concentrado principalmente nos extremos de idade, com maior procura entre idosos e crianças menores de 4 anos. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e desconforto respiratório e, nas crianças, também pode ocorrer diarreia. Para se proteger, é importante manter medidas de proteção individual, como a higiene das mãos, a vacinação em dia e a busca por atendimento de saúde na persistência dos sintomas”, explica.

Vacinação é principal forma de prevenção

O diretor de Vigilância Epidemiológica da FVS-RCP, Alexsandro Melo, reforça as estratégias disponíveis para proteger a população. “A vacinação é uma das principais formas de prevenção. Atualmente, o SUS oferece a vacina contra o vírus sincicial respiratório para gestantes e o nirsevimabe para prematuros, além da vacina contra a influenza, disponível nos postos de saúde”, detalha.

Atualização dos casos de vírus respiratórios

O Painel Epidemiológico dos Vírus Respiratórios está disponível no site da FVS-RCP (www.fvs.am.gov.br).

No Amazonas, em 2026, foram registrados 1.609 casos notificados de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), dos quais 554 tiveram confirmação para vírus respiratórios. No mesmo período, ocorreram dois óbitos associados a esses vírus, ambos por Influenza A.

Nas últimas três semanas (15/03/2026 a 04/04/2026), as faixas etárias mais atingidas foram menores de 1 ano e crianças de 1 a 4 anos, ambas com 36,3% dos casos. Em seguida, aparecem: 5 a 9 anos (11,8%), 60 anos ou mais (7,8%), 10 a 19 anos (4,9%), 20 a 39 anos (2,0%) e 40 a 59 anos (1,0%).

Entre os vírus mais identificados em amostras analisadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas (Lacen-AM) destacam-se o rinovírus (30,6%), o Vírus Sincicial Respiratório (29,3%), o adenovírus (4,5%) e a Influenza A (4,5%).

*Com informações da assessoria

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