Polícia

Suspeitos estavam em carro sem placa

Três homens foram presos na madrugada desta terça-feira (07/04), suspeitos de fazer arrastão com armas falsas na avenida Autaz Mirim, no bairro São José, zona Leste de Manaus.

A abordagem aconteceu por volta de 1h30, quando policiais militares faziam patrulhamento e avistaram um carro preto sem placa dianteira saindo de um beco ao lado da quadra de esportes Zezão. Diante da irregularidade, a equipe decidiu parar o veículo para verificação.

Durante a revista, os policiais encontraram seis celulares de diferentes marcas, nove cartões de crédito e débito, além de dois simulacros de arma de fogo. Questionados sobre a origem dos objetos, os suspeitos não souberam explicar.

Foto: Reprodução

Ainda durante a checagem no sistema, os policiais identificaram que havia um mandado de prisão em aberto contra um dos envolvidos por não pagamento de pensão alimentícia.

O trio foi levado, junto com todo o material apreendido e o veículo, para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado e seguirá sob investigação.

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