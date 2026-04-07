Exército

Instituto oferecerá cursos de pós-graduação e pesquisa tecnológica em Manaus

O senador Eduardo Braga acompanhou, em Manaus, os avanços do Instituto de Pesquisa do Exército na Amazônia (IPEAM). Assim, a iniciativa se consolida como um dos principais projetos de ciência e tecnologia da região.

A criação do instituto ganhou força graças à articulação de Braga, que liberou os primeiros recursos e mobilizou apoio institucional. Desde então, o parlamentar acompanha de perto o desenvolvimento e busca novos investimentos.

Durante a visita, Braga participou de reunião com representantes do Instituto Militar de Engenharia (IME). Na ocasião, foram apresentados os resultados da aplicação de R$ 5 milhões na estrutura inicial do IPEAM.

O instituto funcionará no prédio do SIPAM, em Manaus, que está sendo preparado para abrigar laboratórios, salas administrativas, biblioteca e ambientes de ensino e pesquisa.

Segundo o comandante do IME, general de divisão Juraci Ferreira Galdino, “Esse projeto vem sendo construído há muito tempo, mas ganhou uma impulsão muito grande a partir do apoio do senador Eduardo Braga”.

Estrutura e expansão do IPEAM

O IPEAM terá laboratório de inteligência artificial, biblioteca, salas administrativas e uma sala híbrida. Essa sala permitirá a transmissão de aulas ao vivo do IME, no Rio de Janeiro.

Além de apresentar a prestação de contas dos recursos aplicados, a reunião tratou da expansão do projeto. A criação de uma linha de pesquisa em energia é estratégica para a Amazônia. No entanto, a implantação do laboratório específico dependerá de novos aportes e articulação institucional.

O cronograma prevê inauguração em julho e início das atividades em agosto. O instituto receberá alunos de mestrado, doutorado e pós-doutorado.

O IPEAM também terá atuação social. Está previsto um programa de reforço escolar em Itacoatiara, voltado ao ensino fundamental e à formação de professores da rede pública. Além disso, a ampliação do número de alunos dependerá da oferta de bolsas de estudo. Esse tema será tratado em agendas futuras com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e o Ministério da Defesa.

Foto: Divulgação

Impacto na Amazônia

Durante a visita, Eduardo Braga destacou o impacto do projeto na região e reforçou a importância da ciência para o desenvolvimento:

“Estamos aqui no IPEAM, junto com o IME, discutindo a implantação do primeiro laboratório de inteligência artificial e avançando nas tecnologias de energia. Em julho teremos a inauguração. Quero agradecer ao ministro Múcio, ao general Tomás e ao presidente Lula por acreditarem que, por meio do conhecimento e da educação, podemos transformar a Amazônia”, afirmou.

A implantação do IPEAM posiciona Manaus como polo estratégico de pesquisa, inovação e desenvolvimento tecnológico. Assim, o instituto integra instituições locais e nacionais em soluções voltadas à realidade da Amazônia.

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