Fiscalização

Fiscalização da agência identifica irregularidades em obras de saneamento em Manaus e exige correções imediatas

A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) notificou, nesta terça-feira (7), a concessionária Águas de Manaus após identificar falhas na recomposição asfáltica de ruas da capital. As irregularidades apareceram durante vistorias técnicas nos bairros Cidade Nova, São Raimundo e Chapada.

As notificações fazem parte da fiscalização contínua da agência, que acompanha obras de abastecimento de água e esgotamento sanitário, sempre com foco na qualidade e segurança dos serviços prestados à população.

Fiscalização garante segurança e qualidade

O diretor-presidente da Ageman, Elson Andrade, reforçou a atuação da agência: “Nosso papel é garantir que os serviços sejam executados com qualidade do início ao fim. Não basta realizar a obra, é fundamental que a recomposição das vias seja feita de forma adequada, respeitando os padrões técnicos e garantindo a segurança da população. Sempre que identificarmos falhas, vamos agir com rigor”.

Em detalhes, na rua Laurentino, no bairro Cidade Nova, técnicos detectaram recalques na pista, trechos sem recomposição, pendências na finalização dos serviços e falhas na instalação de dispositivos operacionais da rede.

Na rua Rio Branco, no bairro São Raimundo, verificaram não conformidades após a ligação de água, comprometendo a trafegabilidade da via.

Já no bairro Chapada, na rua Duque de Windsor, equipes constataram fissuras, trincas e recalques, evidenciando falhas na qualidade do pavimento.

Correções imediatas e monitoramento

Diante das irregularidades, a Ageman determinou que a concessionária execute imediatamente a recomposição da base e do asfalto, garantindo segurança e tráfego adequado. Os prazos variam conforme a gravidade, podendo chegar a 24 horas nos casos mais críticos.

Além disso, equipes da agência seguem monitorando as áreas notificadas e novas medidas regulatórias poderão ser aplicadas caso a Águas de Manaus não cumpra os prazos.

Ouvidoria recebe denúncias da população

A Ouvidoria da Ageman também recebe e acompanha demandas sobre a má execução da recomposição asfáltica. Usuários podem registrar problemas pelos canais oficiais:

Telefones: (92) 98842-2919 e (92) 98410-3247

Site: www.ageman.manaus.am.gov.br/ouvidoria

Redes sociais da agência

A participação da população reforça o compromisso da agência em garantir serviços de saneamento de qualidade e vias seguras para todos.

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