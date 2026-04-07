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Programação reúne oficinas técnicas, palestras especializadas e momentos institucionais voltados à qualificação de vereadores, servidores e gestores públicos

A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) realizará, nos dias 23 e 24 de abril, a sexta edição do Fórum Estadual das Casas Legislativas do Estado do Amazonas (Feclam), evento que se consolidou como espaço de integração, formação e troca de experiências entre o Parlamento estadual e as Câmaras Municipais do interior.

Neste ano, o encontro terá como tema central “Inteligência Artificial e os desafios na administração pública e nos processos eleitorais”, refletindo as transformações tecnológicas que impactam diretamente a atividade legislativa contemporânea.

A programação reúne oficinas técnicas, palestras especializadas e momentos institucionais voltados à qualificação de vereadores, servidores e gestores públicos, abordando desde produção legislativa até comunicação política e inovação na gestão pública.

Programação

De acordo com a programação oficial do evento, o Feclam terá início na quinta-feira (23/4) com o credenciamento dos participantes, seguido de oficinas promovidas pela Escola do Legislativo José Lindoso.

23 de abril – Oficinas e abertura oficial

Das 13h30 às 15h, serão realizadas oficinas simultâneas com temas estratégicos para o exercício do mandato municipal, entre eles: elaboração de projetos de lei; emendas parlamentares; alta performance e produtividade no Legislativo; educação na prática do mandato municipal e decodificando o poder da imagem política.

Após intervalo, novas oficinas ocorrerão das 15h15 às 17h, incluindo conteúdos sobre: impacto da inteligência artificial no processo legislativo; liderança com propósito; integridade, imunidades e prerrogativas previstas na Lei Orgânica e no Regimento Interno.

A solenidade oficial de abertura está marcada para as 17h30, no Auditório Belarmino Lins.

Palestras e encerramento

A programação da sexta-feira (24/4) será dedicada às palestras temáticas e atividades institucionais.

Às 9h, ocorre a palestra “A voz do povo: comunicação e oratória de alta performance para legisladores”, abordando técnicas de comunicação pública e relacionamento com a sociedade.

Às 10h45 será realizada a palestra sobre “Vedações constitucionais e legais aplicáveis ao mandato parlamentar”, tratando dos limites jurídicos e responsabilidades institucionais do exercício legislativo.

No período da tarde, às 14h, acontece a palestra “Estratégia de Comunicação”, seguida da entrega de certificados, apresentação das atualizações de Leis Orgânicas e Regimentos Internos das Câmaras Municipais e, posteriormente, o anúncio dos vencedores do Prêmio Câmara Cidadã 2026.

O encerramento oficial do fórum está previsto para as 17h30, seguido de coquetel de confraternização.

Palestrantes

O Feclam 2026 contará com especialistas nacionais nas áreas de comunicação política, gestão pública e formação institucional.

Natália Valle é jornalista e especialista em gestão de narrativa e comunicação de crise, com atuação em media training e marketing político.

Possui mais de 15 anos de experiência na política brasileira e especializações em Marketing Digital e TV Digital.

Ao longo da carreira em televisão, foi reconhecida com o Prêmio Esso de Jornalismo em 2013. Atualmente é CEO da Navona Comunicação, empresa que atende parlamentares da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, além de partidos políticos e associações setoriais, atuando no posicionamento estratégico, reputação e gestão de imagem pública.

Ariadne Naves possui ampla experiência em treinamento de comunicação oral. Graduada em Fonoaudiologia pela Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) e especialista em voz pelo Centro de Especialização em Fonoaudiologia Clínica (CEFAC) e pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, atua na preparação vocal de jornalistas, profissionais liberais e agentes políticos.

Na Navona Comunicação e Marketing, é responsável por treinamentos de oratória, formação vocal e orientação em posicionamento de imagem para mídias tradicionais e digitais.

João Maria R. Honório de Lima é educador com mais de três décadas dedicadas à formação e à gestão educacional.

Atualmente ocupa o cargo de CEO do Grupo Conexão, ecossistema voltado ao fortalecimento da educação pública e da gestão institucional. Ao longo da carreira, presidiu uma Fundação Estadual de Pesquisa, foi Conselheiro Estadual de Educação e vice-presidente da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas (ABEL), acumulando experiência em políticas públicas, governança e desenvolvimento educacional.

Macreidy Valésia Barbosa Caldeira é professora, advogada e especialista em Direito Público.

Atuou por 20 anos como servidora efetiva da Câmara Municipal de Montes Claros (MG), onde exerceu funções técnicas e estratégicas ligadas ao assessoramento legislativo e à organização institucional. Participou da criação da Escola do Legislativo local, além de integrar o Controle Interno, a Comissão de Licitação e a Comissão de Modernização da Câmara, consolidando experiência na estrutura e no aperfeiçoamento da administração legislativa.