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Evento de cartas Pokémon acontece no Manaus Plaza Shopping

Os fãs de Pokémon já têm programação confirmada nesta sexta-feira (10), em Manaus. A Brincandoteca, localizada no Manaus Plaza Shopping, recebe a 2ª edição do Pokémon Card Day.

O evento começa às 18h e, além disso, oferece vagas limitadas. A proposta reúne fãs para troca de cartas e interação entre colecionadores do Pokémon Trading Card Game.

Sucesso global segue forte entre colecionadores

Criado no Japão nos anos 1990, Pokémon se tornou uma das franquias mais populares do mundo. Ao longo dos anos, conquistou diferentes gerações com jogos, animações e produtos colecionáveis.

No universo do Pokémon Trading Card Game, o sucesso permanece. As cartas variam de itens básicos a versões raras e altamente valorizadas, atraindo tanto jogadores competitivos quanto colecionadores.

Programação inclui partidas e interação entre fãs

Durante o evento, os participantes poderão aprender a jogar com o apoio de dois professores Pokémon. Além disso, os instrutores vão conduzir brincadeiras temáticas ao longo da programação.

Ao mesmo tempo, o público poderá trocar cartas, negociar itens raros e expandir suas coleções. Dessa forma, o encontro incentiva a interação e fortalece a comunidade local de fãs.

Conforme Adriano Aguiar, gerente de marketing do Manaus Plaza Shopping, a iniciativa busca aproximar o público. “É um momento de encontro, onde pessoas com o mesmo interesse podem interagir, compartilhar experiências e aproveitar o universo Pokémon fora do ambiente digital”, afirma.

Inscrições devem ser feitas antecipadamente

A organização orienta que os participantes levem seus decks e cartas para troca. Por isso, é importante garantir a inscrição com antecedência, já que as vagas são limitadas.

As inscrições devem ser feitas previamente via WhatsApp pelo número (92) 99499-2165. Além disso, mais informações sobre programação e valores estão disponíveis no Instagram @manausplaza e @brincandoteca_.

Foto: Divulgação

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