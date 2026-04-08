Reconhecimento

Lei da Aleam garante preservação do acervo e valoriza a cultura amazonense.

Por propositura do deputado estadual Wilker Barreto (PSD), a Banda Carrapicho foi oficialmente reconhecida pela Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) como patrimônio cultural do Amazonas. A medida foi publicada no Diário Oficial Eletrônico na quarta-feira (1º) e reforça a importância do grupo para a cultura popular do estado e sua projeção nacional e internacional.

O Projeto de Lei, apresentado em outubro de 2025, assegura a preservação do acervo da banda, incluindo discos, prêmios e registros históricos, além de valorizar sua contribuição para a identidade cultural amazonense e incentivar novas gerações de artistas.

Reconhecimento

A Banda Carrapicho ganhou notoriedade na década de 1990 com o sucesso “Tic Tic Tac”, música que ultrapassou fronteiras e levou a sonoridade amazônica para diversos países, consolidando o grupo como referência da música popular brasileira com raízes na região Norte.

O reconhecimento como patrimônio cultural contempla tanto os bens materiais quanto imateriais da banda. Entre os materiais, estão discos, figurinos, prêmios e documentos históricos. Já no campo imaterial, destaca-se a produção musical do grupo, marcada pela valorização da toada de boi-bumbá e pela difusão da cultura amazonense.

Para Wilker Barreto, a iniciativa vai além de uma homenagem simbólica e representa a valorização efetiva da identidade cultural do Amazonas, garantindo que a história da banda permaneça viva e protegida para as futuras gerações.

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