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Capacitação gratuita em Manaus ensina uso de Inteligência Artificial na busca por trabalho.

Manaus (AM) – A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com a BR4V4, divulgou nesta quarta-feira (8) a lista de selecionados para o treinamento “Como usar a Inteligência Artificial para conseguir emprego”. A capacitação será realizada na sexta-feira (10/4), das 9h às 12h, no Casarão da Inovação Cassina, localizado no centro da capital.

Capacitação com foco no mercado de trabalho

O curso oferece 60 vagas e tem como objetivo ensinar o uso de ferramentas de Inteligência Artificial no processo de busca por emprego. Durante o treinamento, os participantes irão aprender a criar currículos profissionais em poucos minutos, desenvolver mensagens e e-mails mais atrativos e identificar vagas alinhadas ao próprio perfil.

Além disso, a capacitação inclui o uso de plataformas como o ChatGPT para simular entrevistas e aprimorar a comunicação com recrutadores, aumentando as chances de inserção no mercado.

Incentivo à inovação e qualificação profissional

De acordo com o secretário da Semtepi, Alonso Oliveira, a iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a qualificação da população. “Estamos preparando os cidadãos para as transformações do mercado de trabalho. A Inteligência Artificial já é uma realidade e pode ser decisiva na busca por oportunidades”, destacou.

A proposta também busca ampliar o acesso à tecnologia e incentivar o uso estratégico da inovação no desenvolvimento profissional.

Regras para participação

Os candidatos selecionados devem seguir as orientações de vestimenta exigidas pelo local. Não será permitida a entrada com bermudas, shorts, minissaias, camisetas regatas ou chinelos.

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