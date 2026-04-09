Polícia

Suspeitos confessaram o crime

Dois homens, de 21 e 30 anos, foram presos em um motel na noite de quarta-feira (08/04), suspeitos de matar um homem de 28 anos no bairro Santa Matilde, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima foi executada com disparos na cabeça, no ombro e no pênis.

O crime aconteceu por volta das 23h15, moradores encontraram o homem caído na rua e acionaram a polícia, mas ele já estava morto quando os agentes chegaram ao local.

Testemunhas relataram ainda que a vítima vinha sendo ameaçada por causa de dívidas com o tráfico de drogas, após o crime, os suspeitos fugiram em uma motocicleta.

Durante as buscas, os policiais receberam a informação de que dois homens com as mesmas características haviam entrado às pressas em um motel no bairro Novo Centro, as equipes foram até o local e encontraram apenas um quarto ocupado, onde estavam os suspeitos.

Ao serem abordados, os dois confessaram o crime e afirmaram que mataram o homem por causa da dívida com o tráfico e ainda revelaram onde haviam deixado a moto usada na fuga e a arma do crime.

Os policiais foram até o endereço indicado e encontraram uma mulher, que demonstrou nervosismo. Ela contou que um dos suspeitos chegou pilotando a moto e pediu para deixá-la no local, enquanto o outro sacou a arma e ordenou que ela guardasse o objeto em um armário. Roupas usadas pelos suspeitos também foram apreendidas.

Os suspeitos foram encaminhados para a 2ª Central do Plantão Digital. O homicídio será investigado pela Polícia Civil.

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