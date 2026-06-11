CRIME BRUTAL

Familiares se despediram de Marco Antônio Oliveira, de 24 anos, enquanto uma das partes do corpo segue desaparecida após o crime brutal.

A família de Marco Antônio Oliveira, de 24 anos, se despediu do jovem na noite desta quarta-feira (10), em Itacoatiara, no interior do Amazonas. No entanto, o velório aconteceu sem a cabeça da vítima, que segue desaparecida.

O Instituto Médico Legal (IML) liberou os restos mortais para o sepultamento, mesmo sem a localização de uma das partes do corpo. Desde então, familiares aguardam respostas sobre o paradeiro da cabeça.

Cabeça da vítima segue desaparecida

De acordo com informações divulgadas pelo Portal LCJ, as autoridades ainda não encontraram a cabeça de Marco Antônio. Apesar disso, o IML autorizou a liberação dos restos mortais para que a família pudesse realizar o velório.

Parentes e amigos acompanharam a despedida no bairro Tiradentes, em Itacoatiara. Além da dor pela perda, familiares enfrentam a angústia de não saber onde está uma das partes do corpo do jovem.

Corpo foi encontrado dentro de uma mala

Moradores encontraram os restos mortais de Marco Antônio na última segunda-feira (8), em uma área de mata no Ramal do Ipiranga, na região do Distrito Industrial 2, zona leste de Manaus.

Segundo as investigações, criminosos esquartejaram a vítima, colocaram partes do corpo dentro de uma mala e abandonaram o material em uma ribanceira próxima a um balneário.

Com o impacto da queda, a mala se abriu. Como resultado, os restos mortais ficaram espalhados pela vegetação.

Polícia investiga o caso

Além da violência do crime, os autores deixaram um bilhete ao lado do corpo. Na mensagem, eles atribuíram a execução a um suposto caso de estupro.

Até o momento, a Polícia Civil não confirmou a acusação. Por isso, os investigadores continuam apurando a motivação do homicídio e tentam identificar os responsáveis pelo crime.

A família também contesta a versão apresentada pelos criminosos. Segundo parentes, Marco Antônio foi vítima de uma emboscada e não tinha envolvimento com crimes sexuais.

A equipe do Portal Em Tempo solicitou informações à Polícia Civil sobre as buscas pela cabeça da vítima e o andamento das investigações. No entanto, não recebeu retorno até a publicação desta matéria.

Veja vídeo:

Leia mais

Família de homem esquartejado diz que ele foi vítima de “casinha” e dopado: “Nunca foi jack”

‘Tribunal do crime’ grava confissão de homem achado esquartejado em Manaus: ‘gostava de crianças’