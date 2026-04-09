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Intervenção da Prefeitura de Manaus promete melhorar mobilidade e reduzir congestionamentos na região

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), avança com ritmo intenso nas obras do complexo viário Passarão. O projeto, considerado um dos mais importantes da mobilidade urbana da capital, ultrapassa 25 mil metros quadrados e vai transformar o tráfego na zona Oeste.

Além disso, a intervenção promete reorganizar a circulação viária com uma estrutura moderna e de grande porte, ampliando a fluidez e a segurança no trânsito.

Estrutura terá três níveis e novas conexões viárias

O complexo viário será implantado em três níveis distintos: trincheira subterrânea, via em superfície e um elevado de 276 metros. O projeto inclui ainda uma trincheira adicional de 266 metros e uma rotatória totalmente reconfigurada.

Dessa forma, a proposta busca melhorar a organização do tráfego e reduzir pontos de congestionamento na região.

Obra fica em ponto estratégico da cidade

A intervenção está localizada no cruzamento das avenidas Brasil e Coronel Teixeira, um dos principais eixos viários de Manaus. Assim, o projeto conecta diretamente os bairros Compensa, Santo Agostinho e Nova Esperança.

Com isso, o complexo será o quarto viaduto entregue pela atual gestão, que já executou obras de mobilidade nas zonas Norte, Leste e Centro-Sul.

Etapas incluem demolição e preparação do solo

Nesta fase, as equipes realizam a demolição de estruturas existentes para a criação de desvios. Além disso, também executam remoção de meio-fio e calçadas.

Paralelamente, os trabalhos avançam com aterro, compactação do solo e aplicação de concreto rolado, etapa essencial para garantir a base da nova estrutura. Ao mesmo tempo, seguem as vistorias técnicas e sondagens, que asseguram a qualidade e a durabilidade da obra.

Prefeitura destaca impacto na mobilidade urbana

O secretário municipal de Infraestrutura, Madson Lino, destacou a importância do empreendimento para a cidade.

“Estamos executando uma obra que vai mudar definitivamente a mobilidade da zona Oeste. Cada etapa é conduzida com rigor técnico e planejamento, seguindo a determinação do prefeito Renato Junior de entregar soluções modernas, seguras e eficientes. O complexo viário Passarão não é apenas uma obra de trânsito, é um investimento direto na qualidade de vida da população”, explica Madson Lino.

Projeto integra pacote de mobilidade da capital

O complexo viário Passarão faz parte de um conjunto de ações estruturantes voltadas à mobilidade urbana em Manaus. Assim, a proposta busca reduzir congestionamentos, melhorar o fluxo de veículos e ampliar a segurança de motoristas, pedestres e usuários do transporte público.

Por fim, a iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Manaus com a modernização da infraestrutura urbana e com um modelo de mobilidade mais eficiente e sustentável.

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