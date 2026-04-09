Visita institucional

Renato Junior discute infraestrutura, trânsito e fortalecimento da gestão pública durante reunião institucional.

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, Renato Junior, realizou nesta quinta-feira (9) uma visita institucional ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), reforçando o compromisso da gestão municipal com a transparência, o diálogo institucional e o fortalecimento das políticas públicas voltadas à população.

O encontro contou com a presença do secretário municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), Sabá Reis, e foi realizado com a presidente do TCE-AM, conselheira Yara Amazônia Lins, além do vice-presidente, conselheiro Josué Cláudio de Souza Neto, e dos conselheiros Érico Desterro e Mário de Mello, ouvidor da Corte.

Reunião tratou de infraestrutura e mobilidade urbana

Durante a reunião, foram discutidos temas considerados prioritários para a capital amazonense, como manutenção da infraestrutura viária e melhorias no trânsito.

Segundo a Prefeitura de Manaus, as ações já vêm sendo trabalhadas pelas equipes técnicas e devem ter continuidade ao longo da gestão.

Prefeito destaca diálogo institucional

O prefeito Renato Junior destacou a importância da relação entre os poderes e do diálogo com o órgão de controle.

“Acabei de fazer uma visita institucional ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas… tratamos de pontos que os conselheiros julgam de suma importância, como a manutenção das vias e a questão do trânsito”, afirmou.

Ele ressaltou ainda a importância da harmonia entre os poderes para garantir avanços na gestão pública.

Cooperação entre órgãos fortalece gestão

O gestor também destacou a contribuição de servidores do próprio TCE-AM que atuam em cargos estratégicos na administração municipal, fortalecendo a capacidade técnica da gestão.

Compromisso com transparência

A visita reforça o compromisso da Prefeitura de Manaus em manter uma relação transparente e colaborativa com os órgãos de controle, buscando eficiência e responsabilidade na gestão pública.

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