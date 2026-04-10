Serviço

Ação reúne lojas e oferece orientação, reclamações e acordos diretos para consumidores

Consumidores que querem sair do vermelho têm até esta sexta-feira (10/04) para aproveitar o mutirão de renegociação de dívidas promovido pelo Procon Manaus, no Centro da capital. A ação reúne lojistas e oferece condições especiais, como descontos de até 80%, além de atendimento direto para quem busca regularizar pendências financeiras.

O atendimento acontece das 8h às 14h, na galeria Espírito Santo, na zona Sul de Manaus. Durante o mutirão, os consumidores podem negociar débitos diretamente com empresas participantes, o que facilita acordos mais rápidos e acessíveis.

Nesta edição, participam do feirão o Procon Manaus e empresas como Nova Era, APA Móveis, Casas Bahia e Claro, ampliando as opções para quem deseja quitar dívidas ou organizar a vida financeira. Além das negociações, o Procon também oferece orientação ao consumidor, registro de reclamações e recebimento de denúncias.

As lojas disponibilizam serviços como emissão de segunda via de faturas, atualização cadastral e esclarecimento de contratos. Já as condições de pagamento variam de acordo com cada empresa e análise individual dos casos.

O atendimento é feito por ordem de chegada, com distribuição de senhas a partir das 8h. Cada empresa oferece 30 senhas por dia, respeitando as prioridades previstas em lei.

Enquanto isso, o atendimento regular do Procon Manaus segue normalmente na sede localizada no shopping Phelippe Daou, na zona Norte. O mutirão acontece exclusivamente no posto montado no Centro.

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