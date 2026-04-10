Imposto de Renda

Receita anunciou mudanças no calendário de pagamentos e novas modalidades de devolução, com o objetivo de acelerar o processo

A temporada de declaração do Imposto de Renda em 2026 traz novidades importantes para os contribuintes, especialmente aos que esperam pela restituição. A Receita anunciou mudanças no calendário de pagamentos e novas modalidades de devolução, com o objetivo de acelerar o processo. A expectativa do Fisco é de que 80% dos contribuintes com direito à restituição recebam os valores até o dia 30 de junho.

Calendário mais curto e pagamentos antecipados

Uma das principais mudanças para 2026 é a redução no número de lotes de restituição, que passarão de cinco para quatro. O calendário previsto é:

1º lote: 29 de maio;

2º lote: 30 de junho;

3º lote: 31 de julho;

4º lote: 31 de agosto.

Segundo Valdir Amorim, especialista da área de imposto de renda da IOB, que une Inteligência em legislação e Tecnologia avançada para resolver os desafios de contadores e empresas, a fila de restituição continua obedecendo regras legais, mas com ajustes que valorizam e destacam o uso de tecnologia na declaração. A ordem de prioridade em 2026 será:

Idade igual ou superior a 80 anos;

Idade igual ou superior a 60 anos, deficientes e portadores de moléstia grave;

Pessoa que tenha maior fonte de renda vinda do magistério;

Quem utilizou conjuntamente a declaração pré-preenchida e optou pela restituição no Pix;

Quem utilizou exclusivamente a declaração pré-preenchida ou optou pela restituição no Pix;

Demais contribuintes.

Na prática, isso significa que, além dos grupos prioritários tradicionais, a escolha do contribuinte, pela declaração pré-preenchida ou restituição no PIX, também influencia diretamente a velocidade da restituição. Para Amorim, “a Receita está priorizando também quem utiliza ferramentas digitais e reduz o risco de inconsistências”.

Como aumentar as chances de receber nos primeiros lotes

O especialista da IOB comenta que, mesmo fora dos grupos prioritários, ainda é possível melhorar a posição na fila, a partir de atitudes como:

Entregar a declaração o quanto antes;

Optar pela declaração pré-preenchida;

Escolher o recebimento via Pix (CPF);

Evitar erros e inconsistências no preenchimento.

Novidade: Restituição automática — Cashback IRPF:

Outra novidade apresentada pela Receita Federal será o pagamento de um lote especial de restituição para os contribuintes que não entregaram a declaração de Imposto de Renda em 2025 por não estarem obrigados, mas tinham direito à restituição por fatos ocorridos em 2024, o chamado cashback de restituição.

“Esta situação pode acontecer, por exemplo, com um empregado que teve Imposto de Renda retido na fonte por ter recebido salário no primeiro trimestre de 2024, mas ficou desempregado posteriormente e não obteve renda no restante do ano para se encaixar nos critérios de obrigatoriedade de entrega da declaração”, explica Valdir Amorim.

A parcela de imposto que foi retida dá a ele direito à restituição, que será realizada através de uma declaração automática elaborada pela Receita a partir de 15 de junho, com o crédito a partir de 15 de julho. Segundo a Receita Federal, cerca de 4 milhões de contribuintes se encaixam nesta situação, com um valor médio de R$ 125 em restituições devidas, totalizando um montante de R$ 500 milhões.

A declaração automática será elaborada para contribuintes que tem direito à restituição de até R$ 1 mil, com CPF regular e chave Pix vinculada ao CPF. O pagamento será feito de maneira automática. A partir do dia 15 de junho, o contribuinte poderá verificar se teve sua declaração automaticamente gerada na página da Receita Federal, e poderá realizar retificações na declaração se assim o desejar.

(*) Com informações da Agência Brasil