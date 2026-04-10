MARTE

Objeto foi localizado por morador e levado ao desarme controlado pelo grupamento especializado

Um artefato explosivo foi localizado na tarde desta sexta-feira (10) sob uma lixeira na rua 14, no bairro Parque 10, zona Centro-Sul de Manaus. Diante da ocorrência, o Grupamento de Manejo de Artefatos Explosivos (MARTE) foi acionado para realizar o desarme do material.

Segundo informações de testemunhas, o artefato havia sido encontrado por um morador ainda na noite de quinta-feira (9). Na ocasião, ele decidiu acionar as autoridades imediatamente ao identificar o risco.

Além disso, a atitude rápida contribuiu para evitar qualquer acidente na área.

Com a chegada das equipes de segurança, a região foi isolada nas proximidades das residências. Como resultado, moradores relataram momentos de apreensão durante a operação.

MARTE realiza desarme e detonação controlada

O Grupamento de Manejo de Artefatos Explosivos realizou a avaliação do objeto e, em seguida, executou a desativação e a detonação controlada no próprio local.

De acordo com a corporação, a medida foi necessária para garantir a segurança da população e eliminar qualquer risco de explosão acidental.

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