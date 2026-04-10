Superior Tribunal de Justiça

Eleição da nova cúpula do STJ para 2026-2028 ocorre no dia 14 e segue regra de antiguidade entre ministros

O Superior Tribunal de Justiça realiza na próxima terça-feira (14), às 11h, a eleição que vai definir a nova cúpula administrativa da Corte para o biênio 2026-2028. O ministro Mauro Campbell Marques deve assumir a vice-presidência do tribunal.

Natural de Manaus, Campbell atualmente exerce o cargo de corregedor nacional de Justiça e integra a atual direção do STJ.

Campbell na disputa pela vice-presidência do STJ

A votação no STJ segue caráter simbólico. Os cargos de presidente, vice-presidente e corregedor nacional de Justiça são definidos por alternância com base no critério de antiguidade entre os ministros.

Nesse modelo, os próximos nomes a serem escolhidos são, respectivamente: Luis Felipe Salomão, atual vice-presidente; Mauro Campbell, atual corregedor nacional de Justiça; e o ministro Benedito Gonçalves.

Mesmo com caráter simbólico, o voto ocorre em sessão do Pleno e é secreto.

Composição da nova cúpula do tribunal

Com a sucessão prevista, o ministro Luis Felipe Salomão deve assumir a presidência do STJ, enquanto Mauro Campbell deve ocupar a vice-presidência.

A atual direção é formada por Herman Benjamin (presidente), Salomão (vice-presidente) e Campbell (corregedor nacional de Justiça). Os novos mandatos terão início em agosto.

Outros cargos em definição no STJ

Além da presidência e vice-presidência, o Pleno do STJ também vai indicar o novo corregedor nacional de Justiça e o diretor-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM).

Na mesma linha de sucessão, o ministro Benedito Gonçalves deve assumir a Corregedoria Nacional de Justiça, enquanto o ministro Raul Araújo deve ser indicado para a direção da ENFAM.

Antecipação da eleição

O STJ antecipou a eleição para o dia 14 de abril em razão do calendário do processo eleitoral de 2026. A medida também leva em conta o uso de urnas eletrônicas cedidas pela Justiça Eleitoral, que ficarão indisponíveis durante o período do pleito geral.