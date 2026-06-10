Eleições 2026

Senador aparece na frente em todos os cenários testados pelo Paraná Pesquisas e mantém ampla vantagem sobre os adversários.

O senador Sergio Moro (PL) lidera todos os cenários da disputa pelo Governo do Paraná nas eleições de 2026, segundo pesquisa divulgada nesta quarta-feira (10) pelo instituto Paraná Pesquisas. No cenário sem o ex-prefeito de Curitiba Rafael Greca (MDB), Moro alcança 47,3% das intenções de voto e amplia a vantagem sobre os concorrentes.

Nesse cenário, Requião Filho (PDT) aparece em segundo lugar, com 23,5%, seguido por Sandro Alex (PSD), com 12,8%. Além disso, Tony Garcia (DC) registra 1,9%, enquanto Luiz França (Missão) soma 1,5%.

Moro também lidera cenário com Greca

Por outro lado, quando Rafael Greca é incluído na disputa, Sergio Moro mantém a liderança com 42,3% das intenções de voto.

Ainda assim, Requião Filho aparece novamente na segunda colocação, com 19,9%, seguido por Rafael Greca, que registra 13,9%. Na sequência, Sandro Alex tem 10,7%, enquanto Tony Garcia e Luiz França somam 1,4% e 0,9%, respectivamente.

Além disso, em comparação com a pesquisa anterior, divulgada em maio, os números mostram estabilidade. Na ocasião, Moro tinha 42,6% e Requião Filho aparecia com 19,7%.

Disputa pelo Senado segue aberta

Enquanto isso, o levantamento também avaliou os cenários para as eleições ao Senado no Paraná. O ex-senador Alvaro Dias (PL) lidera a corrida com 37,7% das intenções de voto.

Na sequência aparecem Deltan Dallagnol (Novo), com 28,1%, Gleisi Hoffmann (PT), com 25,2%, Filipe Barros (PL), com 24,2%, e Alexandre Curi (Republicanos), com 23,4%.

Além disso, Cristina Graeml (PSD) registra 13,1%, enquanto Dr. Rosinha (PT) aparece com 7,6% e Hauly (Podemos) com 3,5%.

Por outro lado, sem a presença de Alvaro Dias, a disputa pelas vagas ao Senado fica mais equilibrada.

Nesse cenário, Deltan Dallagnol aparece com 30,5% das intenções de voto, seguido de perto por Filipe Barros, com 30%, Alexandre Curi, com 28,9%, e Gleisi Hoffmann, com 27,9%.

Assim, os números configuram empate técnico entre os principais concorrentes dentro da margem de erro da pesquisa.

Como foi feita a pesquisa

Por fim, o levantamento ouviu 1.500 eleitores em 56 municípios do Paraná entre os dias 7 e 9 de junho de 2026. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Além disso, a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PR-06978/2026.

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