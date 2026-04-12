Governo do Amazonas

Mutirão oftalmológico entrega mais de mil óculos e amplia acesso a exames gratuitos na capital

Pacientes atendidos pela rede pública destacaram o acesso facilitado à saúde após participarem de um mutirão realizado pelo Governo do Amazonas, no sábado (11), em Manaus. A ação ocorreu no Centro Estadual de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, na zona oeste da capital.

“Hoje eu agradeço a Deus que eu estou bem, estou melhor da diabetes e agora vou ver melhor a vida”, afirmou Rosemaire Figueiredo, de 53 anos.

Ela recebeu um dos 1.234 óculos entregues durante o mutirão oftalmológico. Ao todo, o programa já distribuiu mais de 8,2 mil unidades desde novembro de 2025.

Mutirão amplia acesso a consultas e óculos

A ação reuniu pacientes de diferentes idades, todos já atendidos anteriormente pela rede estadual.

Após passarem por consultas com especialistas, os pacientes receberam a prescrição e escolheram as armações. Em seguida, retornaram para retirar os óculos.

Além disso, o evento contou com a presença do governador interino Roberto Cidade.

Exames também foram oferecidos à população

O mutirão incluiu serviços da Carreta da Saúde, com oferta de exames como:

Mamografia

Ultrassonografia de abdômen total e superior

Exames de tireoide

Avaliação da próstata (via abdominal)

Exames do aparelho urinário

Ultrassonografia transvaginal e pélvica

Dessa forma, os pacientes conseguiram realizar diferentes procedimentos no mesmo local.

Pacientes destacam importância da ação

Para muitos participantes, o atendimento representou mais do que acesso a serviços de saúde.

A dona de casa Rosemaire Figueiredo explicou que o cuidado chegou em um momento importante. “Quando eu descobri que tinha diabetes, fui ao oftalmologista. Hoje eu agradeço a Deus que estou melhor e agora vou ver melhor a vida”, disse.

Além disso, a aposentada Odineia Guimarães, de 72 anos, aproveitou a ação para realizar exames que ainda não havia feito.

“Houve a oportunidade para fazer a mamografia e eu me interessei porque ainda não tinha feito. Isso ajuda muito quem não tem condição de pagar particular”, afirmou.

Governo prevê ampliação dos atendimentos

A ação faz parte de uma estratégia do Governo do Amazonas, em parceria com o Fundo de Promoção Social (FPS), para ampliar o atendimento oftalmológico.

Ao todo, estão previstos cerca de 12 mil atendimentos, contemplando pacientes de diferentes faixas etárias.



*Com informações da assessoria

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