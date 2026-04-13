Unanimidade

Marcellus Campêlo comandou, até final de março deste ano, a Sedurb e a Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE)

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), por unanimidade, julgou regular a prestação de contas do ex-secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Marcellus Campêlo, referente ao exercício de 2024.

Marcellus Campêlo comandou, até final de março deste ano, a Sedurb e a Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), órgãos dos quais se desincompatibilizou para colocar o nome à disposição como pré-candidato a deputado estadual pelo União Brasil, partido do qual é o segundo vice-presidente no estado.

Ainda por unanimidade, o TCE-AM julgou regular a prestação de contas do Fundo Especial da Região Metropolitano de Manaus (Fermin), exercício 2024, também de responsabilidade do ex-secretário.

(*) Com informações da assessoria