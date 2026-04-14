GASTRONOMIA

Iniciativa do Sebrae Amazonas reúne mais de 30 estabelecimentos e convida o público a explorar combos e experiências que valorizam o café regional até esta terça-feira (14)

A 1ª edição da Rota das Cafeterias termina nesta terça-feira (14/04) em Manaus. A iniciativa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amazonas (Sebrae/AM) reúne dezenas de estabelecimentos com combos exclusivos e experiências voltadas à cultura do café.

Até o fim do evento, o público pode visitar cafeterias, padarias e casas de chá em diferentes zonas da cidade. Os locais oferecem combinações especiais, como café com croissant, bebidas geladas com sobremesas e opções regionais.

Circuito movimenta pequenos negócios

A ação integra o Projeto de Alimentos & Bebidas do Sebrae Amazonas. A proposta é fortalecer pequenos negócios por meio da criação de novos produtos, aumento da visibilidade e geração de fluxo de clientes.

Além disso, a iniciativa valoriza a identidade do café amazônico e estimula a inovação no setor.

Programação de encerramento

A programação se encerra com um talk show no Ideal Clube, no Centro de Manaus. O encontro reúne empreendedores e apreciadores para troca de experiências, networking e degustação.

Onde participar

Cafeteria Padoca – Rua Comendador Vicente Cruz, 439, Santo Antônio

Cafeteria Garden – Rua Kagoshima, 125, Parque Dez

Dona Pitanga – Rua Marques de Muritiba, 489, Flores

Café com Fofoca – Rua São Lázaro, 610, Betânia

Lili e Vivi – Av. Tarumã, 1470, Praça 14

Café do Goiano – Rua Comandante Nathanael Albuquerque, 119, Da Paz

Café Provincial – Rua Miranda Leão, 82, Centro

Café Café Lounge – Rua Fortaleza, 231, Adrianópolis

Rock And Coffee – Av. Coronel Teixeira, 6225, Ponta Negra

Café do Monte – Rua Sevilla, 10, Nova Cidade

Casa Monsenhor – Rua 10 de Julho, 567, Centro

Cafeteria do Largo – Rua Costa Azevedo, 290, Centro

Engenheiros do Café – Av. Jacira Reis, 1486, Dom Pedro

Choco & Juice – Universidade Nilton Lins, Parque das Laranjeiras

Café de Casa – Rua José de Arimateia, 10, Adrianópolis

Boken – unidades no Manauara Shopping, Amazonas Shopping e Parque Dez

Supreme Brigaderia – Rua Rio Itannana, 435, Nossa Senhora das Graças

Don Solaro – Vieiralves e Millennium Shopping

Terra & Mar – Av. Mário Ypiranga, 1039, Adrianópolis

Kalena Café – Adrianópolis e Parque das Laranjeiras

O Maquinista Cafeteria – Av. Umberto Calderaro, 1712, Adrianópolis

Café das Torres – Rua Tomoda, 460, Parque 10

Pão com Tucumã – Rua Rio Mar, 280, Nossa Senhora das Graças

Frutos de Goiás Cafeteria – Parque das Laranjeiras

Meu Chefe Café – Nossa Senhora das Graças e Sumaúma Park Shopping

Café Regional Naíza – Parque das Laranjeiras e Av. do Turismo

Café Gostô – DB Torquato Tapajós e DB Ponta Negra

Canto do Café – São Francisco

Biscoitê – Manauara Shopping

Cats Torteria – Centro e Vieiralves

Com opções para todos os gostos, a iniciativa convida o público a montar seu próprio roteiro, descobrir novos espaços e valorizar os sabores locais. A ação também reforça o fortalecimento dos pequenos negócios e a presença do café amazônico no cotidiano dos consumidores.

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