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As imagens começaram a circular nas redes sociais registraram o momento picante

Um casal foi flagrado fazendo sexo na terça-feira (07) na Praia Brava, na cidade de Itajaí, em Santa Catarina. O episódio ocorreu na área conhecida como Canto dos Amores, a poucos metros de um posto de salvamento.

As imagens começaram a circular nas redes sociais registraram o momento picante. Eles teriam consumido bebidas alcoólicas e depois protagonizaram cenas questes na areia, cerca de 20 metros, do posto de guarda-vidas.

Veja o vídeo;

Ainda de acordo com testemunhas, os agentes foram acionados e intervieram na situação.

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