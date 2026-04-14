Um casal foi flagrado fazendo sexo na terça-feira (07) na Praia Brava, na cidade de Itajaí, em Santa Catarina. O episódio ocorreu na área conhecida como Canto dos Amores, a poucos metros de um posto de salvamento.
As imagens começaram a circular nas redes sociais registraram o momento picante. Eles teriam consumido bebidas alcoólicas e depois protagonizaram cenas questes na areia, cerca de 20 metros, do posto de guarda-vidas.
Veja o vídeo;
Ainda de acordo com testemunhas, os agentes foram acionados e intervieram na situação.
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