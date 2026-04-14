Direitos da Criança

Evento reúne conselheiros tutelares e profissionais da rede de proteção para formação e troca de experiências em Manaus

O II Workshop “Fortalecimento das Ações dos Conselheiros Tutelares na Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente” será realizado nos dias 15 e 16 de abril de 2026, das 8h30 às 17h30, em formato presencial, na Faculdade de Ciências Agrárias (FCA 01), em Manaus.

Evento reúne rede de proteção à infância e adolescência

O evento é promovido pelo PRODECA e pela ECAM. Além disso, reúne conselheiros tutelares, profissionais do Sistema de Garantia de Direitos, pesquisadores e estudantes. O objetivo é fortalecer a atuação dos Conselhos Tutelares no Amazonas.

Conferência de abertura integra programação

A programação inclui conferência de abertura sobre a política para crianças e adolescentes. Ao mesmo tempo, o evento pretende ampliar o debate sobre práticas e desafios enfrentados pelos conselhos tutelares.

(*) Com informação da assessoria