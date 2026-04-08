Abril Azul

Especialista destacou a importância de filtrar as informações disponíveis, especialmente na internet

Com o tema “Conviver para aprender”, a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), por meio das diretorias de Saúde e de Assistência Social, promove uma programação especial em alusão ao Abril Azul, mês dedicado à conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). As atividades, incluindo palestras, ocorreram na terça-feira (7), no miniplenário Cônego Azevedo.

Durante a palestra “Como ajudar a criança com autismo a melhorar”, o médico neuropediatra Francisco Tussolini utilizou recursos visuais e destacou a importância de filtrar as informações disponíveis, especialmente na internet.

“Estamos abordando o que é essencial para a família, para os terapeutas e para a escola. Quando todos atuam juntos, a criança tem ganhos significativos. O objetivo é melhorar a qualidade de vida de cada criança com autismo”, explicou.

O diretor de Saúde da Aleam, médico Arnoldo Andrade, ressaltou que a iniciativa busca ampliar a compreensão da sociedade sobre o tema.

“A Assembleia está mostrando como tem atuado nessa área. Criamos o Centro de Inclusão Sensorial Dr. Hamilton Cidade, e nosso lema é ‘Conviver para entender’. Precisamos ampliar o conhecimento sobre o TEA”, afirmou.

Ele também destacou a importância da palestra para familiares e cuidadores.

“A atividade é voltada para pais, avós e todos que convivem com pessoas autistas. Aqui, eles aprendem com um profissional experiente como lidar melhor com essa realidade”, completou.

(*) Com informações da assessoria